До конца года все украинцы старше 18 лет получат вакцину, – Степанов

Глава Минздрава заверил, что украинцы будут вакцинироваться только вакцинами с доказанной эффективностью.

До конца 2021 года будет закончена вакцинация всех без исключения граждан Украины старше 18 лет.

Такой прогноз обнародовал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНИАН.

Отвечая на вопрос о конечном сроке вакцинации украинцев, Степанов напомнил, что предусмотрено 5 этапов вакцинации.

"До конца 2021 года мы закончим вакцинацию всех без исключения граждан Украины старше 18 лет. Потому что детей мы не вакцинируем", – сказал он.

Глава Минздрава заверил, что украинцы будут вакцинироваться исключительно безопасными вакцинами, с доказанной эффективностью.

Он также отметил, что второй год пандемии может оказаться тяжелее, чем предыдущий. Это связано с мутациями вируса, а также изменениями в клиническом течении болезни.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что до конца 2021 года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса 80% населения.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов своим указом дополнил список лиц, которые имеют право на первоочередную вакцинацию, общественными лидерами, культурными, религиозными и спортивными деятелями.

Недавно Министерство здравоохранения запретило разглашать информацию о производителях и поставщиках вакцины против COVID-19, закупленной из государственного бюджета.