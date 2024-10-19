"Принципова позиція": українцям до кінця року зможуть колоти вакцини в аптеках, — МОЗ (відео)

Міністр Віктор Ляшко розповів, що сам не вакцинується та тисне на совість політиків, щоб запустити реформу. Кабмін затвердив відповідну постанову ще наприкінці лютого.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що ризикує власним імунітетом, щоб добитись реформи вакцинування в Україні. Про це відомо з пресконференції "Європейська інтеграція України: охорона здоров’я".

Віктор Ляшко про вакцинацію в аптеках — з 6:06:13

"Я маю надію, що цього року в аптечному закладі буду вакцинований від грипу. І ви всі зможете також не йти до лікарні, а там, де купили вакцину, зробити вакцину від грипу", — підкреслив він.

Чиновник пояснив, що йдеться про "звичайну європейську практику" всіх країн ЄС та типовий приклад євроінтеграційних процесів.

"Я не вакцинований від грипу цього року — це принципова позиція міністра охорони здоров'я. На апаратній нараді, коли чергова бюрократична якась штука не дозволяла запустити реформу, я сказав, що я не вакцинуватимуся і моя хвороба буде на вашій совісти, поки ви не зробите регуляції, які дозволяють вакцинуватися від грипу в аптечному закладі", — поділився Ляшко.

Кабмін вже дозволив

4 березня 2024 року на урядовому порталі інформували, що Кабінет міністрів затвердив постанову, яка відкриває доступ до вакцинації в аптеках. Зазначалось, що це — звична практика для країн Євросоюзу та США.

"Таке рішення Уряду зробить вакцинацію ще ближчою та доступнішою", — підкреслила пресслужба.

Відповідно до рішення Кабміну від 27 лютого, в аптеках, які мають ліцензії на медичну практику, зможуть одразу після продажу вакцини робити щеплення. При цьому Уряд передбачив спрощену процедуру, щоб цю ліцензію отримати, та спрощені вимоги у випадку ліцензії виключно на проведення вакцинації.

Окрім того, аптека повинна забезпечити наявність необхідного обладнання й інструментів. Фармацевти мають пройти навчання щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги за невідкладних станів.

"Рішення Уряду набирає чинності через три місяці після його опублікування. За цей час будуть проведені консультації та верифікований перелік суб’єктів господарювання, які виявлять бажання отримати ліцензію та проводити вакцинацію фармацевтичними працівниками. Вакцинувати проти сезонного грипу вони зможуть уже наступного епідсезону 2024/25 років", — інформували на урядовому порталі.

Нагадаємо, іспанське дослідження показало, чи ефективна вакцинація від грипу для дітей.

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