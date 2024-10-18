У м'ясі для ЗСУ "забули" голку: з'явилась реакція оператора тилу при Міноборони (фото)

"Державний оператор тилу" фактично підтвердив, що м’ясо для військових наколюють водою. Зі слів нардепа Геннадія Кривошеї, партію з голкою збирались везти на Донеччину.

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Військовослужбовці ЗСУ отримали м’ясо з голкою. Про це 18 жовтня повідомив у соцмережах народний депутат, голова Громадської ради при КМДА та член антикорупційної ради при Міноборони Геннадій Кривошея.

Фото "знахідки" у курці для ЗСУ Фото: Геннадій Кривошея / Facebook Фото "знахідки" у курці для ЗСУ Фото: Геннадій Кривошея / Facebook

"Здогадайтесь, що це? Ось таку голку виявили військові в замороженій курятині. Цікаво, що на це скаже постачальник "Міт Пром"? Як на мене, це лише підтверджує, що курочка "наркоманка", — написав нардеп.

Він передав, що усю продукцію готують до повернення, а служби Міністерства оборони "відпрацьовують проблему". Також Політик звернувся до DOT, попросивши переглянути контракт із постачальником.

У коментарях Кривошея розповів, що м’ясо планують везти в Донецьку область.

Коментарі під публікацією нардепа Фото: Скриншот

Що кажуть у DOT при Міноборони?

У ДП "Державний оператор тилу", контрольованому МО, відреагували у коментарях під публікацією. Пресслужба подякувала за "підсвічення" ситуації та пояснила її відсутністю норми про допустимий рівень води у м’ясі. У DOT запевнили, що вже ініціювати зміни та направили напрацювання в Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

"Щодо цього випадку. Буде проведено розслідування. Всю партію відізвали. Також контрактом передбачені штрафні санкції у розмірі 20% на всю партію м'яса, яка була повернута", — додала пресслужба.

Згодом у DOT уточнили, що застосують проти постачальника "Трейд Граніт Інвест" оперативно-господарські санкції через використання анульованого протоколу якості.

"У випадку постачання неякісної продукції постачальник зобовʼязаний замінити партію протягом 48 годин та на нього накладається штраф у розмірі 20% від вартості відкликаної партії", — пояснила пресслужба.

Коментарі під публікацією нардепа Фото: Скриншот

Нагадаємо, на початку вересня журналістка Тетяна Ніколаєнко заявила, що військовим на передову передали зіпсоване м’ясо. Вона зазначала, що м’ясо накачують водою та медикаментами.

8 жовтня вийшло розслідування про те, що тушкованка для ЗСУ не відповідає стандартам, адже містить 22,4% шкіри та сухожиль замість обіцяних 59% м’яса. У DOT відповіли, що скарг на консерви не отримували, а за перевірку якості продуктів відповідальний інший орган.