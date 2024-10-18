В мясе для ВСУ "забыли" иглу: появилась реакция оператора тыла при Минобороны (фото)

"Государственный оператор тыла" фактически подтвердил, что мясо для военных накалывают водой. По словам нардепа Геннадия Кривошеи, партию с иглой собирались везти в Донецкую область.

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Военнослужащие ВСУ получили мясо с иглой. Об этом 18 октября сообщил в соцсетях народный депутат, председатель Общественного совета при КГГА и член антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея.

Фото "находки" в курице для ВСУ Фото: Геннадий Кривошея / Facebook Фото "находки" в курице для ВСУ Фото: Геннадий Кривошея / Facebook

"Догадайтесь что это? Вот такую иглу обнаружили военные в замороженной курятине. Интересно, что на это скажет поставщик "Мит Пром"? Как по мне, это лишь подтверждает, что курочка "наркоманка", — написал нардеп.

Он передал, что всю продукцию готовят к возврату, а службы Министерства обороны "отрабатывают проблему". Также Политик обратился к DOT, попросив пересмотреть контракт с поставщиком.

В комментариях Кривошея рассказал, что мясо планируют везти в Донецкую область.

Комментарии под публикацией нардепа Фото: Скриншот

Что говорят в DOT при Минобороны?

В ГП "Государственный оператор тыла", контролируемом МО, отреагировали в комментариях под публикацией. Пресс-служба поблагодарила за "подсветку" ситуации и объяснила ее отсутствием нормы о допустимом уровне воды в мясе. В DOT заверили, что уже инициировать изменения и направили наработки в Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"Относительно этого случая. Будет проведено расследование. Всю партию отозвали. Также контрактом предусмотрены штрафные санкции в размере 20% на всю партию мяса, которая была возвращена", — добавила пресс-служба.

Впоследствии в DOT уточнили, что применят против поставщика "Трейд Гранит Инвест" оперативно-хозяйственные санкции из-за использования аннулированного протокола качества.

"В случае поставки некачественной продукции поставщик обязан заменить партию в течение 48 часов и на него налагается штраф в размере 20% от стоимости отозванной партии", — объяснила пресс-служба.

Комментарии под публикацией нардепа Фото: Скриншот

Напомним, в начале сентября журналистка Татьяна Николаенко заявила, что военным на передовую передали испорченное мясо. Она отмечала, что мясо накачивают водой и медикаментами.

8 октября вышло расследование о том, что тушенка для ВСУ не соответствует стандартам, ведь содержит 22,4% кожи и сухожилий вместо обещанных 59% мяса. В DOT ответили, что жалоб на консервы не получали, а за проверку качества продуктов ответственный другой орган.