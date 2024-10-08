Жалобы не поступали: в Минобороны прокомментировали скандал с некачественными тушенками для ВСУ

В Минобороны говорят, что не проверяют качество консервных изделий, которые поставляются в ВСУ, потому что такая проверка осуществляется еще на этапе производства.

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В Минобороны Украины не поступали жалобы от военных относительно качества тушенки, о которой говорится в журналистском расследовании NGL.media. Также не было зафиксировано поставок без указанного сертификата качества. Об этом NV сообщил Государственный оператор тыла.

Там заявили, что не проверяют качество консервных изделий, которые поставляются в ВСУ, а контроль качества таких консервов осуществляется на этапе производства.

В ведомстве отметили, что за проверку качества продукции несет ответственность "Госпродпотребслужба".

"Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины отбирает контрольные образцы из партии, отправляет их на лабораторный анализ и, в случае положительного заключения о пригодности к употреблению, выдает сертификат качества на поставку соответствующей партии", — сообщил Государственный оператор тыла.

Также отмечается, что в течение августа (период, о котором говорится в расследовании журналистов), к ним не поступали жалобы от военных относительно качества указанных в расследовании продуктов. Также оператор тыла утверждает, что не фиксировал поставок без сертификата качества.

Государственный оператор тыла планирует усилить контроль за качеством продукции и оцифровать процесс подтверждения наличия сертификатов качества в ИТ-системе — DOT-Chain.

"Те поставщики, которые не добавили сертификат, или имеющийся уже исчерпал утвержденные к поставке объемы, не смогут сформировать пакет документов и отгрузить товар", — добавили в ведомстве.

Так, 8 октября журналисты NGL.media после жалоб украинских бойцов на качество консервов, которые им поставляют, обратились в лабораторию и получили доказательства того, что тушенка не соответствует стандартам. Специалисты исследовали содержание 8 консервов из одной партии, которую передали военные, и обнаружили, что вместо 59% доля мяса с жиром в консервах составляет лишь 22,4%, в то же время вместо "мяса" там кожа и сухожилия, которых не должно быть вообще.

Напомним, что 4 сентября журналистка Татьяна Николаенко сообщила, что военные жалуются на продукты питания. И хотя проверки Министерством обороны проводились, качество пищи военных вызывает вопросы.