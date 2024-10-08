Скарги не надходили: у Міноборони прокоментували скандал з неякісними тушкованками для ЗСУ

В Міноборони кажуть, що не перевіряють якість консервних виробів, які постачаються в ЗСУ, бо така перевірка здійснюється ще на етапі виробництва.

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До Міноборони України не надходили скарги від військових щодо якості тушкованки, про яку йдеться в журналістському розслідуванні NGL.media. Також не було зафіксовано постачань без зазначеного сертифіката якості. Про це NV повідомив Державний оператор тилу.

Там заявили, що не перевіряють якість консервних виробів, які постачаються в ЗСУ, а контроль якості таких консервів здійснюється на етапі виробництва.

У відомстві зазначили, що за перевірку якості продукції несе відповідальність "Держпродспоживслужба".

"Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини відбирає контрольні зразки з партії, відправляє їх на лабораторний аналіз і, у разі позитивного висновку щодо придатності до споживання, видає сертифікат якості на постачання відповідної партії", — повідомив Державний оператор тилу.

Також зазначається, що впродовж серпня (період, про який йдеться у розслідуванні журналістів), до них не надходили скарги від військових щодо якості зазначених у розслідуванні продуктів. Також оператор тилу стверджує, що не фіксував постачань без сертифіката якості.

Державний оператор тилу планує посилити контроль за якістю продукції та цифрувати процес підтвердження наявності сертифікатів якості в ІТ-системі — DOT-Chain.

"Ті постачальники, які не додали сертифікат, чи наявний вже вичерпав затверджені до постачання обсяги, не матимуть змоги сформувати пакет документів та відвантажити товар", — додали у відомстві.

Так, 8 жовтня журналісти NGL.media після скарг українських бійців на якість консервів, які їм постачають, звернулися до лабораторії та отримали докази того, що тушкованка не відповідає стандартам. Фахівці дослідили вміст 8 консервів з однієї партії, яку передали військові, і виявили, що замість 59% частка м’яса з жиром у консервах становить лише 22,4%, водночас замість "м’яса" там шкіра і сухожилля, яких не повинно бути взагалі.

Нагадаємо, що 4 вересня журналістка Тетяна Ніколаєнко повідомила, що військові скаржаться на продукти харчування. І хоча перевірки Міністерством оборони проводились, якість їжі військових викликає питання.