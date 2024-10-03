"Больше не надо искать свой каремат по болотам": Минобороны сократило инвентарное имущество для ВСУ

Сдавать при переводе или увольнении бойцам ВСУ придется только бронежилет и каску. Воинам ДШВ и ССО дополнительно нужно "следить" за наушниками.

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Министерство обороны Украины внесло изменения в приказ 232 от апреля 2016 года, которое касается выданного бойцам Вооруженных сил инвентарного вещевого имущества. Об этом сообщила член Общественного антикоррупционного совета при МОУ, советник министра обороны Богдана Яровая.

По ее словам, согласно изменениям, "инвентарными" остаются только броня и каска. Бойцам десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций также придется "следить" за наушниками.

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"Нет, больше не надо искать свой каремат по болотам", — написала представительница МОУ.

При переводе в другую часть уже не нужно сдавать в вещевую часть спальный мешок, которым боец пользовался долгое время и получать в другом месте спальник, в котором также кто-то спал.

При увольнении нужно будет сдавать только бронезащиту и шлем, отметила Дана Яровая, призвав военных получать принадлежащие им вещи, которые они не забирали, поскольку не хотели нести ответственность за их возможную потерю.

Напомним, в феврале вступил в силу закон 3411-IX, благодаря которому командиры Сил обороны получили возможность по упрощенной процедуре списывать имущество, которое вышло из строя во время боевых действий. Ранее командир подразделения оформлял 40 документов, чтобы списать дрон-камикадзе, сейчас же для этого нужен лишь единый акт о списании.

Также мы писали, что на Днепропетровщине командир разведвзвода сдал в ломбард вверенное ему имущество, а деньги потратил на свои нужды.