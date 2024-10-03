"Більше не треба шукати свій каремат по болотах": Міноборони скоротило інвентарне майно для ЗСУ

Здавати при переведенні чи звільненні бійцям ЗСУ доведеться лише бронежилет та каску. Воїнам ДШВ та ССО додатково потрібно "слідкувати" за навушниками.

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Міністерство оборони України внесло зміни до наказу 232 від квітня 2016 року, яке стосується виданого бійцям Збройних сил інвентарного речового майна. Про це повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при МОУ, радниця міністра оборони Богдана Ярова.

За її словами, згідно зі змінами "інвентарними" залишаються лише броня та каска. Бійцям десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій також доведеться "слідкувати" за навушниками.

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"Ні, більше не треба шукати свій каремат по болотах", — написала представниця МОУ.

При переведенні в іншу частину вже не потрібно здавати у речову частину спальний мішок, яким боєць користувався довгий час та отримувати в іншому місці спальник, в якому також хтось спав.

При звільненні потрібно буде здавати лише бронезахист та шолом, наголосила Дана Ярова, закликавши військових отримувати належні їм речі, які вони не забирали, оскільки не хотіли нести відповідальність за їхню можливу втрату.

Нагадаємо, у лютому набув чинності закон 3411-IX, завдяки якому командири Сил оборони отримали можливість за спрощеною процедурою списувати майно, яке вийшло з ладу під час бойових дій. Раніше командир підрозділу оформлював 40 документів, щоб списати дрон-камікадзе, зараз же для цього потрібен лише єдиний акт про списання.

Також ми писали, що на Дніпропетровщині командир розвідвзводу здав у ломбард ввірене йому майно, а гроші витратив на свої потреби.