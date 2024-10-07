Вік має значення: вчені з'ясували для кого вакцини від грипу найефективніші

Вакцинація від сезонних видів грипу є нормальною практикою в усьому світі, яку проходять як люди похилого віку та дорослі, так і діти. Однак учені з'ясували, в якому віці подібні вакцини мають найсильніший захисний ефект.

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Іспанське дослідження продемонструвало високу ефективність вакцинації проти грипу в профілактиці інфекцій і госпіталізації у дітей віком від 6 до 59 місяців. Це особливо актуально з огляду на глобальний вплив грипу на дітей молодшого віку: за оцінками, щорічно від грипу страждають 109 мільйонів немовлят. Діти, особливо у віці до п'яти років, були визначені як ключові фактори циркуляції вірусу в суспільстві, що робить цю групу населення життєво важливою в зусиллях з контролю поширення грипу, пише News Medical.

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Результати дослідження, опублікованого в журналі Eurosurveillance, узгоджуються з проміжними результатами сезону грипу 2023/24 року в Європі та Північній Америці, які засвідчили схожий рівень ефективності вакцини проти штаму A(H1N1)pdm09 — штаму вірусу грипу А, що спричинив пандемію H1N1 у 2009 році та продовжує циркулювати як сезонний штам грипу. Однак ефективність вакцини проти підтипу H3N2 залишалася незмінно низькою, і ця проблема спостерігалася в обох регіонах. Для Іспанії це перший сезон грипу, в якому національні органи охорони здоров'я рекомендували вакцинацію проти грипу всім дітям у віці від 6 до 59 місяців, що свідчить про термінову необхідність пом'якшення впливу вірусу на цю вразливу групу.

У дослідженні вчених було проаналізовано дані Системи епіднагляду за гострими респіраторними інфекціями в Іспанії (SiVIRA), що охоплює 12 регіонів і 27 лікарень. У ньому використовували метод "тест-негативний випадок-контроль", коли діти з позитивним тестом на грип вважалися хворими, а діти з негативним тестом — контрольною групою. У дослідження було включено 244 випадки і 1120 контролів із закладів первинної медичної допомоги, а також 48 випадків і 254 контролі з лікарень.

Отримані дані показали, що охоплення вакцинацією проти грипу було вищим серед контрольних груп, що свідчить про чітку кореляцію між вакцинацією і зниженням рівня захворюваності, вважають автори. Під час оцінки ефективності вакцини результати засвідчили, що вона на 70% запобігає будь-якій грипозній інфекції серед дітей із ГРВІ в установах первинної медичної допомоги і на 77% — серед госпіталізованих дітей із важкими ГРВІ.

Примітно, що ефективність вакцини щодо штаму A(H1N1)pdm09 становила 77%, а щодо специфічного кладу 5a.2a — 96%. Однак проти штаму H3N2 значної ефективності не спостерігалося, що, ймовірно, пов'язано з невеликим розміром вибірки і широкими довірчими інтервалами, які ускладнюють остаточні висновки.

Аналіз чутливості, що включав випадки коінфекції SARS-CoV-2 і респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV), дещо скорегував ефективність вакцини, але зберіг подібні результати. Зокрема, хоча ефективність проти H3N2 залишалася низькою, подальший аналіз виявив обмеження, пов'язані з низькою поширеністю цього підтипу і розміром вибірки, що призвело до неточних оцінок.

Це дослідження показує ефективність вакцинації проти грипу серед дітей, особливо з огляду на їхню роль у посиленні його епідемій. Воно також вказує на проблеми, що зберігаються, особливо щодо штаму H3N2, який постійно демонструє низьку ефективність вакцин. Автори дослідження підкреслюють важливість підтримання високого рівня вакцинації серед дітей для зниження більш широкого впливу грипу на здоров'я населення.

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