Понад 50 тисяч гривень: хто з українців може отримати виплати від ЮНІСЕФ

Допомога полягає в одноразовій виплаті коштом організації на кожного члена сім'ї по 3,6 тисячі гривень на місяць і додатково по 6600 гривень на кожну дитину.

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Міжнародна організація ЮНІСЕФ на початку грудня запровадила додаткові заходи соціальної підтримки, що надається малозабезпеченим сім'ям із дітьми в осінньо-зимовому періоді 2023/2024. На допомогу можуть розраховувати українці, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, розповіли фахівці "Юридичного порадника для ВПО" на сторінці в соціальній мережі Facebook. Вони також пояснили, як отримати підтримку ЮНІСЕФ.

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Зазначається, що в постанові Кабміну №125 сказано, що право на виплати мають сім'ї, які відповідають таким критеріям:

сім'я малозабезпечена і користується однойменною соціальною допомогою від держави;

сім'я багатодітна (діти до 18 років) або у складі сім'ї є дитина з інвалідністю, якій ще не виповнилося 18 років.

Крім того, фінансова допомога доступна сім'ям, які проживають:

у Дніпровському районі Дніпропетровської області;

у Криворізькому районі Дніпропетровської області;

у Новомосковському районі Дніпропетровської області;

у Павлоградському районі Дніпропетровської області;

у Запорізькому районі Запорізької області;

у Богодухівському районі Харківської області;

у Харківському районі Харківської області;

у Чугуївському районі Харківської області.

Яку допомогу виплачують

ЮНІСЕФ одноразово виплачує на кожного члена сім'ї по 3,6 тисячі грн на місяць. Виплати тривають три місяці поспіль, також українцям додатково нараховують по 6 660 тисяч гривень на кожну дитину.

Тобто, якщо сім'я складається з чотирьох осіб (батьки і дві дитини, одна з яких з інвалідністю), то такій сім'ї виплатять 43,2 тисячі гривень, плюс двічі по 6 660 гривень на кожну дитину — 56 400 грн.

Як отримати виплати

Виплату здійснюють без додаткового звернення шляхом перерахування коштів на рахунок уповноваженого члена сім'ї або шляхом виплати та доставки грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів допомоги.

Грошова допомога не надається сім'ям у період отримання ними міжнародної грошової підтримки від інших міжнародних організацій (інформація перевіряється автоматично).

Зазначимо, що більшість міжнародних організацій уже не приймають заявок на допомогу у 2023 році. Але якщо фінансова підтримка необхідна, можна залишити заявку на порталі "Дія".

Доплати від ООН для українців

Як Фокус повідомляв раніше, Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд України та Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) займаються спільним проектом, у рамках якого надають фінансову допомогу пенсіонерам, які живуть у зоні бойових дій, отримують маленьку пенсію і не користуються іншими грошовими допомогами від міжнародних організацій.

Право на отримання грошової допомоги є у пенсіонерів, які:

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають розмір пенсії менше 3 тисяч гривень;

не отримували з 1 березня 2023-го додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

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Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що в Україні зріс максимальний розмір пенсій для отримання допомоги від ООН. Також Фокус розповідав, що переселенцям виплачують фінансову допомогу в розмірі 40 тисяч гривень і пояснював, як її отримати.