Переселенцям виплатять нову грошову допомогу: як отримати понад 40 тисяч гривень

Нова фінансова підтримка призначена для вимушених переселенців, які зараз мешкають у Полтавській області. Грошові виплати у розмірі 10,8 тисячі гривень належать кожному члену домогосподарства (до чотирьох осіб).

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Один із благодійних фондів України почав приймати заявки на виплату нової фінансової допомоги громадян, які постраждали від повномасштабної війни. Гроші зможуть отримати жителі тільки в одній області країни. Про це повідомила пресслужба фонду.

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Фінансова підтримка від організації "Карітас Полтава" призначена для вимушених переселенців, які нині мешкають у Полтавській області. Грошові виплати в розмірі 10,8 тисяч гривень належать кожному члену домогосподарства (до чотирьох осіб).

Кому виплатять фінансову допомогу

Зазначається, що гроші зможуть отримати громадяни, які протягом останніх 90 днів не користувалися допомогою від інших організацій. Також претенденти на нову виплату мають відповідати певним критеріям. Так, реєструватися зможуть:

сім'ї з дітьми, у яких головою домогосподарства є жінка;

члени сім'ї з інвалідністю I, II групи;

люди з інвалідністю дитинства I або II групи.

При цьому дохід сім'ї не повинен перевищувати рівень у 6 318 гривень на людину на місяць.

Де приймають заявки

Реєструватися доведеться фізично, тобто подавати онлайн документи не можна. Реєстрація відбувається в Полтаві за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 20/1. Реєструватися можна з понеділка по п'ятницю, офіс працює з 09:00 до 17:00.

Переселенцям із собою потрібно взяти такі документи:

паспорт або ID карта (+довідка про прописку);

довідку ВПО на кожного члена сім'ї;

ІПН;

довідку про відкриття картки для виплат IBAN;

документи, що підтверджують статус категорії вразливості.

Переселенців позбавляють виплат

З 1 вересня 2023 року, як повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, грошові виплати від держави не отримують 140 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Ці люди, як зазначила чиновниця, не відповідають критеріям надання державної допомоги.

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"Ми звірилися з Державною прикордонною службою і припинили виплати тим, хто не відповідає новим критеріям. Це близько 112 тисяч осіб... Також щомісяця ми проводимо перевірки людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. Таких було понад 12 000. Ще 9 500 виявлено померлими, і ще 9 800 мали подвоєння, тобто людина отримувала виплати в кількох громадах", — розповіла міністр соцполітики.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав, кому з українців виплатять від 5 до 30 тисяч гривень. Також зазначимо, що з 1 січня 2024 року в Україні збільшать пенсію відразу для чотирьох категорій громадян.