На реєстрацію є лічені дні: кому з українців виплатять майже 4 тисячі гривень допомоги

В уряді продовжують виплачувати компенсацію жителям Херсонської області через підрив греблі Каховської ГЕС. Українцям нагадали, як довго ще прийматимуть заявки.

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Кабмін України продовжує виплати громадянам, які залишилися без урожаю через теракт росіян на Каховській ГЕС. Як повідомили 18 жовтня у пресслужбі Херсонської міської ради, подавати заявки на компенсацію люди ще можуть до 31 жовтня 2023 року.

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Йдеться про одноразову грошову допомогу в близько 3,3 тисячі гривень за одну втрачену сотку землі з овочами внаслідок підтоплення. При цьому виплати надають саме за площу втраченого врожаю, а не за всю земельну ділянку, що є у власності, і не більш як 30 соток.

Де реєструвати заявку

Заявки від громадян реєструють місцеві військові адміністрації. У Херсоні вони працюють за такими адресами:

вулиця Гончарна, 4 (за діагностичним центром, підвальне приміщення);

Корабельна районна рада — вулиця Суворова, 29;

Дніпровська районна рада — вулиця Перекопська, 166;

Суворовська районна рада — вулиця Маяковського, 8;

Кого залишать без компенсації

Компенсацію держава не виплатить:

якщо у претендента відсутній державний акт на право приватної власності на землю або державний акт на право власності на землю;

немає виписки з держреєстру речових прав на нерухоме майно;

без паспорта власника землі;

якщо немає реєстраційного номера облікової картки платника податків;

без реквізитів рахунку у вигляді UA;

без технічного паспорта на будівлю (споруду).

Нагадаємо, що одноразову грошову допомогу людям, які втратили весь урожай через підрив греблі Каховської ГЕС, уряд виплачує з 7 серпня 2023 року. Гроші надавали жителям Миколаївської та Херсонської областей, які мали земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. Постраждалим громадянам також виплачували фінансову допомогу від ООН.

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Тим часом в ООН підрахували, що внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС російськими окупантами, Україні було завдано збитків на суму майже в 14 мільярдів доларів. Зазначається, що теракт безпосередньо вплинув на 100 тисяч мирних українців.

Як раніше писав Фокус, за оцінками глави "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, відновлення Каховської ГЕС обійдеться Україні в суму від 800 млн доларів до 1 млрд.