На регистрацию есть считанные дни: кому из украинцев выплатят почти 4 тысячи гривен помощи

В правительстве продолжают выплачивать компенсацию жителям Херсонской области из-за подрыва плотины Каховской ГЭС. Украинцам напомнили, как долго еще будут принимать заявки.

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Кабмин Украины продолжает выплаты гражданам, которые остались без урожая из-за теракта россиян на Каховской ГЭС. Как сообщили 18 октября в пресс-службе Херсонского городского совета, подавать заявки на компенсацию люди еще могут до 31 октября 2023 года.

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Речь идет о единовременной денежной помощи в около 3,3 тысячи гривен за одну потерянную сотку земли с овощами в результате подтопления. При этом выплаты предоставляют именно за площадь потерянного урожая, а не за весь земельный участок, имеющийся в собственности, и не более 30 соток.

Где регистрировать заявку

Заявки от граждан регистрируют местные военные администрации. В Херсоне они работают по следующим адресам:

улица Гончарная, 4 (за диагностическим центром, подвальное помещение);

Корабельный районный совет — улица Суворова, 29;

Днепровский районный совет — улица Перекопская, 166;

Суворовский районный совет — улица Маяковского, 8;

Кого оставят без компенсации

Компенсацию государство не выплатит:

если у претендента отсутствует государственный акт на право частной собственности на землю или государственный акт на право собственности на землю;

нет выписки из госреестра вещных прав на недвижимое имущество;

без паспорта владельца земли;

если нет регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

без реквизитов счета в виде UA;

без технического паспорта на здание (постройку).

Напомним, что единовременную денежную помощь людям, которые потеряли весь урожай из-за подрыва плотины Каховской ГЭС правительство выплачивает с 7 августа 2023 года. Деньги предоставляли жителям Николаевской и Херсонской областей, у которых были земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства. Пострадавшим гражданам также выплачивали финансовую помощь от ООН.

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Тем временем в ООН подсчитали, что в результате подрыва плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами, Украине был нанесен ущерб на сумму почти в 14 миллиардов долларов. Отмечается, что теракт оказал непосредственное влияние на 100 тысяч мирных украинцев.

Как ранее писал Фокус, по оценкам главы "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, восстановление Каховской ГЭС обойдется Украине в сумму от 800 млн долларов до 1 млрд.