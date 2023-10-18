Огромные убытки: в ООН поразили суммой ущерба из-за подрыва Каховской ГЭС

Из-за российских оккупантов под водой оказались 620 квадратных километров территории сразу в четырех областях Украины.

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В июне 2023 года российские террористы взорвали плотину Каховской ГЭС, в результате чего Украине был нанесен ущерб на сумму почти в 14 миллиардов долларов. Об этом сказано в новом отчете, над которым работало украинское правительство совместно с Организацией Объединенных Наций.

Отмечается, что после террористического акта случился экономический и экологичный хаос в районах:

расположенных ниже по течению Днепра от Каховской дамбы и гидроэлектростанции,

расположенных выше по течению, поскольку был потерян доступ к водоснабжению.

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Из-за прорыва плотины Каховской ГЭС был нанесен огромный ущерб, ведь хлынувшие потоки воды затопили 620 квадратных километров территории в четырех областях:

Херсонской;

Николаевской;

Днепропетровской;

Запорожской.

Теракт на Каховской ГЭС оказал непосредственное влияние на 100 тысяч мирных украинцев.

"Был нанесен серьезный ущерб жилью, инфраструктуре, окружающей среде и культурным объектам, таким как историческим зданиям, музеям и культовым сооружениям. Также были нарушены энергоснабжение, поставка питьевой воды, орошение сельскохозяйственных угодий и работа речного транспорта на юге Украины", – подчеркнули в ООН.

Начальная оценка общих потребностей в восстановлении составляет чуть более 5 миллиардов долларов. При чем цифра еще не окончательная и будет расти в рамках более детальных оценок. В краткосрочной перспективе на мероприятия по восстановлению в 2023-2024 годах необходимо почти два миллиарда долларов.

По предварительным подсчетам ООН, прямой ущерб, причиненный инфраструктуре и активам после теракта на Каховской ГЭС, составил 2,79 миллиарда долларов, а размер убытков превышает 11 миллиардов долларов. Самая главная проблема для Украины сейчас: длительное влияние последствий взрыва на окружающую среду.

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Отметим, 7 августа Кабмин Украины решил выделить единовременную денежную помощь людям, которые потеряли весь урожай из-за подрыва плотины Каховской ГЭС. Помощь получали жители Николаевской и Херсонской областей, у которых были земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства. Размер выплачиваемой помощи — 3 318 гривен за одну сотку земли.

Ранее Фокус писал, что по оценкам главы "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, на восстановление Каховской ГЭС Украине понадобится от 800 млн долларов до 1 млрд.