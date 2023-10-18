Величезні збитки: в ООН вразили сумою збитків через підрив Каховської ГЕС

Через російських окупантів під водою опинилися 620 квадратних кілометрів території одразу в чотирьох областях України.

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У червні 2023 року російські терористи підірвали греблю Каховської ГЕС, унаслідок чого Україні було завдано збитків на суму майже 14 мільярдів доларів. Про це йдеться в новому звіті, над яким працював український уряд спільно з Організацією Об'єднаних Націй.

Зазначається, що після терористичного акту стався економічний та екологічний хаос у районах:

розташованих нижче за течією Дніпра від Каховської дамби та гідроелектростанції,

розташованих вище за течією, оскільки було втрачено доступ до водопостачання.

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Через прорив греблі Каховської ГЕС було завдано величезних збитків, адже потоки води, що хлинули, затопили 620 квадратних кілометрів території в чотирьох областях:

Херсонської;

Миколаївській;

Дніпропетровській;

Запорізькій.

Теракт на Каховській ГЕС безпосередньо вплинув на 100 тисяч мирних українців.

"Було завдано серйозної шкоди житлу, інфраструктурі, навколишньому середовищу та культурним об'єктам, як-от історичним будівлям, музеям і культовим спорудам. Також було порушено енергопостачання, постачання питної води, зрошення сільськогосподарських угідь і роботу річкового транспорту на півдні України", — підкреслили в ООН.

Початкова оцінка загальних потреб у відновленні становить трохи більше 5 мільярдів доларів. При чому цифра ще не остаточна і зростатиме в рамках більш детальних оцінок. У короткостроковій перспективі на заходи з відновлення у 2023-2024 роках необхідно майже два мільярди доларів.

За попередніми підрахунками ООН, прямий збиток, заподіяний інфраструктурі та активам після теракту на Каховській ГЕС, склав 2,79 мільярда доларів, а розмір збитків перевищує 11 мільярдів доларів. Найголовніша проблема для України зараз: тривалий вплив наслідків вибуху на навколишнє середовище.

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Зазначимо, 7 серпня Кабмін України вирішив виділити одноразову грошову допомогу людям, які втратили весь урожай через підрив греблі Каховської ГЕС. Допомогу отримували жителі Миколаївської та Херсонської областей, у яких були земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. Розмір виплачуваної допомоги — 3 318 гривень за одну сотку землі.

Раніше Фокус писав, що за оцінками глави "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, на відновлення Каховської ГЕС Україні знадобиться від 800 млн доларів до 1 млрд.