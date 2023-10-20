Переселенцам выплатят новую денежную помощь: как получить более 40 тысяч гривен

Новая финансовая поддержка предназначена для вынужденных переселенцев, которые сейчас живут в Полтавской области. Денежные выплаты в размере 10,8 тысяч гривен положены каждому члену домохозяйства (до четырех человек).

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Один из благотворительных фондов Украины начал принимать заявки на выплату новой финансовой помощи граждан, пострадавшим от полномасштабной войны. Деньги смогут получить жители только в одной области страны. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

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Финансовая поддержка от организации "Каритас Полтава" предназначена для вынужденных переселенцев, которые сейчас живут в Полтавской области. Денежные выплаты в размере 10,8 тысяч гривен положены каждому члену домохозяйства (до четырех человек).

Кому выплатят финансовую помощь

Отмечается, что деньги смогу получить граждане, которые в течение последних 90 дней не пользовались помощью от других организаций. Также претенденты на новую выплату должны соответствовать определенным критериям. Так, регистрироваться смогут:

семьи с детьми, в которых главой домохозяйства является женщина;

члены семьи с инвалидностью I, II группы;

люди с инвалидностью детства I или II группы.

При этом доход семьи не должен превышать уровень в 6 318 гривен на человека в месяц.

Где принимают заявки

Регистрироваться придется физически, то есть подавать онлайн документы нельзя. Регистрация происходит в Полтаве по адресу: улица Филиппа Орлика, 20/1. Регистрироваться можно с понедельника по пятницу, офис работает с 09:00 до 17:00.

Переселенцам с собой нужно взять следующие документы:

паспорт или ID карта (+справка о прописке);

справку ВПЛ на каждого члена семьи;

ИНН;

справку об открытии карты для выплат IBAN;

документы, подтверждающие статус категории уязвимости.

Переселенцев лишают выплат

С 1 сентября 2023 года, как сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, денежные выплаты от государства не получают 140 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Эти люди, как отметила чиновница, не соответствуют критериям предоставления государственной помощи.

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"Мы сверились с Государственной пограничной службой и прекратили выплаты тем, кто не соответствует новым критериям. Это около 112 тысяч человек… Также ежемесячно мы проводим проверки людей, которые вернулись к своему постоянному жилью или имели собственное жилье. Таких было более 12 000. Еще 9 500 обнаружены умершими, и еще 9 800 имели удвоение, то есть человек получал выплаты в нескольких общинах", — рассказала министр соцполитики.

Напомним, недавно Фокус писал, кому из украинцев выплатят от 5 до 30 тысяч гривен. Также отметим, что с 1 января 2024 года в Украине увеличат пенсию сразу для четырех категорий граждан.