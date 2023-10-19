1500 євро біженцям: ще одна країна оплатить українцям повернення додому

За інформацією норвезької міграційної служби, українці, які користуються колективним захистом у Норвегії, але хочуть повернутися додому в Україну, мають надати пакет документів для отримання фінансової допомоги не пізніше ніж за 16 тижнів.

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Уряд Норвегії пропонує фінансову підтримку тим українським біженцям, які планують повернутися додому, в Україну. Про це повідомляється на сайті норвезького Директорату у справах іноземців (UDI).

Розмір допомоги становить 17 500 норвезьких крон, або 1500 євро, і вони будуть перераховані на норвезький банківський рахунок. При цьому влада країни додає, що прийняття такої пропозиції є особистим рішенням людини і залежить від безпекової ситуації у тому місці, куді вона має намір повернутися.

"Щоб UDI виплатив фінансову підтримку для вашого повернення, ви повинні надіслати документацію про те, що ви подали повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії). Це не потрібно робити одночасно з поданням заявки на фінансову підтримку для повернення, але перед поїздкою", — уточнюється на сайті UDI.

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Як отримати 1 500 євро на повернення?

Спочатку потрібно англійською мовою заповнити заяву на фінансову допомогу для добровільного повернення додому. Потім слід додати пакет документів:

копії квитків на транспорт (автобус, потяг або літак) до кінцевого пункту призначення;

форму самодекларації (якщо людина повертатиметься на власному авто) та детальний план маршруту.

Щоб встигнути отримати кошти перед виїздом, потрібно повідомити UDI про своє рішення виїхати з країни. Це має бути один з трьох варіантів документа-підтвердження:

копія повідомлення про переїзд (виїзд із Норвегії) із підтвердженням або печаткою з Національного реєстру населення (Folkeregisteret) чи податкової служби;

підтвердження від NAV, муніципалітету чи державної установи про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд із Норвегії);

цифрова квитанція від Норвезької податкової адміністрації (Skatteetaten) про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд із Норвегії).

На всіх документах має бути зазначено персональний номер DUF (реєстраційний номер у комп’ютерній системі UDI) та їх потрібно надіслати за адресою: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo.

"Заяву на добровільне повернення та копії квитків слід подати за 16 тижнів", — зауважується у повідомленні на сайті Директорату.

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Які європейські країни пропонують гроші для виїзду з ЄС?

Швейцарія

Державний секретаріат із міграції спільно із владою швейцарських кантонів розробили спеціальний план добровільного повернення. Біженцям, як повідомляв Фокус, запропонують грошове заохочення від 1 000 до 4 000 швейцарських франків, або приблизно від 1040 до 4150 євро. Розмір такої допомоги безпосередньо залежить від того, коли саме біженці хочуть залишити Швейцарію: чим раніше, тим більшою буде сума.

Проте Швейцарія надасть гроші на виїзд вже зараз. Ця сума покриває приблизні витрати на проїзд, ночівлю та харчування. Найчастіше на дорослого виплачують приблизно 500 швейцарських франків, або 520 євро, на дитину — 250 франків, або 260 євро. Загалом родина може отримати до 2000 франків.

Чехія

Ця країна планує відшкодовувати частину витрат для тих, хто хоче повернутися до України, але сума поки що невідома. Проте відповідні органи зауважують, що програма розраховується таким чином, аби покрити витрати на виїзд та всі необхідні юридичні консультації.

Остаточно відомо те, що виплату на повернення в Чехії можна буде отримати тільки один раз, а подати заявку – не пізніше ніж через 3 місяці з моменту припинення тимчасового захисту.

Ірландія

Фокус писав, що останнім часом українських біженців почали розселяти у наметових таборах просто неба — у країні серйозна житлова криза. Влада Ірландії розглядає варіант грошової допомоги для тих, хто готовий залишити острів, як разове заохочення. Також можуть надати додаткову фінансову підтримку на перший час після виїзду. Про які суми йдеться – поки невідомо, адже програма поки що розробляється.

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Нагадаємо, Фокус писав, що 20 вересня Норвегія оголосила щодо намірів заборонити в'їзд автомобілів з російськими номерами. У країні вже діє заборона на імпорт таких транспортних засобів.

Крім того, Рада Євросоюзу 20 вересня вирішила подовжити тимчасовий захист для українських біженців із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025-го.

Фокус зазначає, що швейцарські урядовці розраховують, що статус "S" (статус тимчасового захисту) для українців буде скасовано у 2024 або 2025 році. Тоді Швейцарію, за попередніми підрахунками, добровільно покинуть близько 70 тисяч осіб.

Також Фокус повідомляв, що у Чехії змінюють деякі правила для українських біженців.