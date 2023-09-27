Пільг більше не буде: у Чехії змінюють деякі правила для українських біженців
Восени 2023 року на деяких українських біженців чекають зміни. Так, наприклад, у Празі для більшості громадян скасують безкоштовний проїзд.
Українські біженці в Празі вже у 2023 році втратять право на пільговий проїзд у громадському транспорті міста. Уже з 1 жовтня всі громадяни України, які приїхали до столиці Чехії після початку повномасштабної війни, купуватимуть проїзні квитки за стандартними цінами, повідомляє видання Proukrainu.blesk.cz.
Скільки коштує проїзд у Празі
Українські біженці та мешканці Праги можуть купувати проїзні на 30, 90 або 365 днів. Вартість залежить від того, який саме проїзний ви оберете:
- проїзний на місяць коштує — 550 чеських крон (885 гривень);
- проїзний на квартал — 1 480 чеських крон (2383 гривень);
- проїзний на рік — 3 650 чеських крон (5 877 гривень).
Водночас у Празі діє низка пільг на проїзд для людей вразливих категорій. Цими пільгами досі можуть користуватися українці з тимчасовим захистом. Наприклад:
- безкоштовний проїзд у громадському транспорті передбачено для дітей до 6 років у супроводі старшого;
- діти від 6 до 15 років можуть безоплатно їздити в Празі та користуватися 50% знижкою на проїзд у регіоні;
- діти від 15 до 18 років і студенти від 18 до 26 років мають право на пільговий проїзд у Празі та 50% знижку на проїзд у регіоні;
- для пенсіонерів від 60 до 65 років діє пільговий проїзд у транспорті Праги;
- для пенсіонерів від 65 років — безкоштовний проїзд у Празі, знижка 50% у регіоні.
- люди з інвалідністю можуть їздити безплатно в громадському транспорті столиці, крім поїздів. А на проїзд у регіоні діє знижка 75%.
Також пільги на транспорт отримують люди в скрутному матеріальному становищі, але під цю категорію українці з тимчасовим захистом не підпадають.
Фінансова допомога українцям у Чехії
Українським біженцям, які зараз живуть у Чехії, міжнародна організації Unicef щомісяця виплачуватиме 6 600 крон (10 тисяч гривень) фінансової допомоги. Сама програма розрахована на дітей з інвалідністю, а вимоги до претендентів такі:
- батьки і дитина мають бути громадянами України;
- вік дитини до 17 років;
- офіційний статус біженця в Чехії у дитини та опікунів;
- проживання на території Чехії на момент подання заяви;
- спільне проживання заявника і дитини з інвалідністю.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Польща може скоротити обсяг допомоги для біженців з України у 2024 році. Також Фокус вивчав, як погіршення демографічної ситуації в Україні через виїзд мільйонів громадян за кордон впливатиме на економіку, пенсійну систему і ринок праці.