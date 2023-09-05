Біженців за кордоном все більше: скільки з України виїхало чоловіків та чи планують повертатися

Кількість українців, які змушені були покинути домівки і виїхати за кордон через війну, зросла на 300–500 тис. станом на кінець червня 2023 року порівняно з кількістю мігрантів станом на кінець грудня 2022 року. При цьому кількість тих, хто хоче повернутися в Україну, зменшується.

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На кінець червня 2023 року за кордоном перебуває 5,6–6,7 млн українців. Це на 300–500 тис. більше, ніж станом на кінець 2022 року. Про це свідчить фінальний звіт у межах проєкту "Біженці з України: наміри повернутися, вплив на українську економіку та рекомендації щодо державної політики", підготовленого Центром економічної стратегії.

"Восени минулого року і взимку минулого року, а також у травні та червні цього року українці переважно виїжджали, ніж повертались. Взимку це пов’язано з тим, що у нас були ракетні обстріли та віялові енергетичні відключення, у травні були великі обстріли Києва, в червні було руйнування Каховської ГЕС. Це спонукало велику кількість українців виїхати", — зауважила Дарія Михайлишина, старша економістка ЦЕС, під час презентації дослідження.

Міграція з України під час війни: хто виїхав та куди

Близько 1,3 млн українців перебувають в Росії та Білорусі. З-поміж інших країн Німеччина займає перше місце за кількістю українських мігрантів.

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"На початку повномасштабного вторгнення саме Польща була на першому місці. Але з того часу Німеччина вийшла на перше місце. Це пов’язано, на нашу думку, як з тим, що люди, які виїжджали в Польщу, могли обрати її через близькість і планували скоро повернутись, і вже повернулись, а також через те, що Німеччина надає більше пільг, проводить щедру інтеграційну політику щодо українців", — пояснили в ЦЕС.

Станом на травень 2023 року в Німеччині перебувало близько 1,1 млн українців, тоді як у Польщі – 990 тис. Іншими країнами з великою кількістю українських біженців станом на березень 2023 року є Чехія (340 тис.), Іспанія (178 тис.), Італія (158 тис.) та Болгарія (157 тис.).

За даними дослідження ЦЕС, 25% біженців доходів вистачає лише на їжу Фото: колаж Фокус

За даними дослідження, 25 — 51% українських біженців складають діти, 26% — жінки середнього віку.

Чоловіки — за кордоном: чому серед біженців не лише жінки та діти

За даними ЦЕС, кількість чоловіків серед біженців у ЄС між серпнем 2022 і березнем 2023 року зросла. Так, кількість чоловіків віком 18–34 збільшилась на 54%, або 92 тисячі, а віком 35–64 – на 47%, або 111,6 тисячі осіб.

Це може бути пов’язано з такими факторами:

виїзд чоловіків, які вступили на навчання до закордонного університету;

виїзд чоловіків до своїх родин за кордоном;

виїзд чоловіків певних спеціальностей (наприклад, моряків, пілотів тощо), яким був пізніше наданий дозвіл на виїзд за кордон;

перетин кордону особами у незаконний спосіб.

"Дохід українських біженців з початку повномасштабного вторгнення сильно впав. Якщо раніше вони переважно були небідні — лише 4% не вистачало на їжу і 8% вистачало лише на їжу, то станом на листопад 2022-го, 28% вистачало лише на їжу і 12% не вистачало навіть на їжу", — зауважила Дарія Михайлишина.

Кількість чоловіків за кордоном у березні 2023-го порівняно з серпнем 2022-го зросла на понад 200 тис. осіб

Станом на травень цього року ситуація покращилася: частка тих, кому доводиться економити на харчуванні, скоротилася до 9,9%, а тих, кому вистачає лише на їжу, — до 24,6%.

Вибір мігрантів: чи повернуться українські біженці після війни

Більшість українців задоволені перебуванням за кордоном, однак в Україні їм подобається більше. Але 40% українських біженців хочуть, щоб їх діти продовжували навчатися за кордоном. Про це йдеться в дослідженні ЦЕС.

"Це тривожний дзвіночок, це означає, що діти можуть залишитись навчатись, а потім жити за кордоном", — зауважили в ЦЕС.

За даними опитування, проведеного навесні цього року, 41% українських біженців точно планує повертатись і 22% скоріше планують. Цей показник є нижчим порівняно із груднем-листопадом 2022-го, коли близько 50% казали, що точно планують повернутись до України, а 24% — скоріше планують.

З-за кордону можуть не повернутися до 3,3 млн українців, а економічні втрати можуть досягти 113 млрд доларів

За різними сценаріями, за кордоном можуть залишитись від 1,3 млн до 3,3 млн українців. Відсутність ефективної політики з повернення мігрантів може спричинити дефіцит робочої сили у 3,1–4,5 млн людей до 2032 року, кажуть у ЦЕС. Кумулятивні економічні втрати за наступні десять років, згідно з цими розрахунками, можуть складати до 113 млрд доларів.

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Нагадаємо, уряд Нідерландів видав розпорядження про те, що з 4 вересня близько 3000 українських біженців, в яких не було права на постійне проживання в Україні, мають виїхати. У разі відмови виїхати добровільно, людей збираються депортувати й стягнути витрати.

Також Фокус писав, що українські сім'ї з новонародженими дітьми, які проживають у Польщі, можуть розраховувати на нові виплати в межах програми Becikowe в розмірі 1 тисяча злотих. Одноразова виплата оформлюється на одного з батьків дитини, юридичного або фактичного опікуна дитини, який подав до суду заяву про усиновлення.