Беженцев за рубежом все больше: сколько из Украины выехало мужчин и планируют ли возвращаться
Количество украинцев, которые вынуждены были покинуть дома и выехать за границу из-за войны, выросло на 300-500 тыс. по состоянию на конец июня 2023 года по сравнению с количеством мигрантов по состоянию на конец декабря 2022 года. При этом количество тех, кто хочет вернуться в Украину, уменьшается.
На конец июня 2023 года за рубежом находится 5,6-6,7 млн украинцев. Это на 300-500 тыс. больше, чем по состоянию на конец 2022 года. Об этом свидетельствует финальный отчет в рамках проекта "Беженцы из Украины: намерения вернуться, влияние на украинскую экономику и рекомендации по государственной политике", подготовленного Центром экономической стратегии.
"Осенью прошлого года и зимой прошлого года, а также в мае и июне этого года украинцы преимущественно выезжали, чем возвращались. Зимой это связано с тем, что у нас были ракетные обстрелы и веерные энергетические отключения, в мае были большие обстрелы Киева, в июне было разрушение Каховской ГЭС. Это побудило большое количество украинцев уехать", — отметила Дарья Михайлишина, старший экономист ЦЭС, во время презентации исследования.
Миграция из Украины во время войны: кто уехал и куда
Около 1,3 млн украинцев находятся в России и Беларуси. Среди других стран Германия занимает первое место по количеству украинских мигрантов.
"В начале полномасштабного вторжения именно Польша была на первом месте. Но с тех пор Германия вышла на первое место. Это связано, по нашему мнению, как с тем, что люди, которые выезжали в Польшу, могли выбрать ее из-за близости и планировали скоро вернуться, и уже вернулись, а также из-за того, что Германия предоставляет больше льгот, проводит щедрую интеграционную политику в отношении украинцев", — пояснили в ЦЭС.
По состоянию на май 2023 года в Германии находилось около 1,1 млн украинцев, тогда как в Польше — 990 тыс. Другими странами с большим количеством украинских беженцев по состоянию на март 2023 года являются Чехия (340 тыс.), Испания (178 тыс.), Италия (158 тыс.) и Болгария (157 тыс.).
По данным исследования, 25 — 51% украинских беженцев составляют дети, 26% — женщины среднего возраста.
Мужчины — за границей: почему среди беженцев не только женщины и дети
По данным ЦЭС, количество мужчин среди беженцев в ЕС между августом 2022 и мартом 2023 года выросло. Так, количество мужчин в возрасте 18-34 увеличилось на 54%, или 92 тысячи, а в возрасте 35-64 — на 47%, или 111,6 тысяч человек.
Это может быть связано с такими факторами:
- выезд мужчин, которые поступили на обучение в зарубежный университет;
- выезд мужчин к своим семьям за границей;
- выезд мужчин определенных специальностей (например, моряков, пилотов и т.д.), которым было позже предоставлено разрешение на выезд за границу;
- пересечение границы лицами незаконным способом.
"Доход украинских беженцев с начала полномасштабного вторжения сильно упал. Если раньше они преимущественно были небедные — только 4% не хватало на еду и 8% хватало только на еду, то по состоянию на ноябрь 2022-го, 28% хватало только на еду и 12% не хватало даже на еду", — отметила Дарья Михайлишина.
Количество мужчин за рубежом в марте 2023-го по сравнению с августом 2022-го выросло более чем на 200 тыс. человек
По состоянию на май этого года ситуация улучшилась: доля тех, кому приходится экономить на питании, сократилась до 9,9%, а тех, кому хватает только на еду, — до 24,6%.
Выбор мигрантов: вернутся ли украинские беженцы после войны
Большинство украинцев довольны пребыванием за границей, однако в Украине им нравится больше. Но 40% украинских беженцев хотят, чтобы их дети продолжали учиться за рубежом. Об этом говорится в исследовании ЦЭС.
"Это тревожный звоночек, это означает, что дети могут остаться учиться, а потом жить за границей", — отметили в ЦЭС.
По данным опроса, проведенного весной этого года, 41% украинских беженцев точно планирует возвращаться и 22% скорее планируют. Этот показатель ниже по сравнению с декабрем-ноябрем 2022-го, когда около 50% говорили, что точно планируют вернуться в Украину, а 24% — скорее планируют.
По разным сценариям, за рубежом могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. Отсутствие эффективной политики по возвращению мигрантов может вызвать дефицит рабочей силы в 3,1-4,5 млн человек к 2032 году, говорят в ЦЭС. Кумулятивные экономические потери за следующие десять лет, согласно этим расчетам, могут составлять до 113 млрд долларов.Важно
Напомним, правительство Нидерландов издало распоряжение о том, что с 4 сентября около 3000 украинских беженцев, у которых не было права на постоянное проживание в Украине, должны выехать. В случае отказа выехать добровольно, людей собираются депортировать и взыскать расходы.
Также Фокус писал, что украинские семьи с новорожденными детьми, проживающие в Польше, могут рассчитывать на новые выплаты в рамках программы Becikowe в размере 1 тысяча злотых. Единовременная выплата оформляется на одного из родителей ребенка, юридического или фактического опекуна ребенка, который подал в суд заявление об усыновлении.