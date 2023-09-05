Беженцев за рубежом все больше: сколько из Украины выехало мужчин и планируют ли возвращаться

Количество украинцев, которые вынуждены были покинуть дома и выехать за границу из-за войны, выросло на 300-500 тыс. по состоянию на конец июня 2023 года по сравнению с количеством мигрантов по состоянию на конец декабря 2022 года. При этом количество тех, кто хочет вернуться в Украину, уменьшается.

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На конец июня 2023 года за рубежом находится 5,6-6,7 млн украинцев. Это на 300-500 тыс. больше, чем по состоянию на конец 2022 года. Об этом свидетельствует финальный отчет в рамках проекта "Беженцы из Украины: намерения вернуться, влияние на украинскую экономику и рекомендации по государственной политике", подготовленного Центром экономической стратегии.

"Осенью прошлого года и зимой прошлого года, а также в мае и июне этого года украинцы преимущественно выезжали, чем возвращались. Зимой это связано с тем, что у нас были ракетные обстрелы и веерные энергетические отключения, в мае были большие обстрелы Киева, в июне было разрушение Каховской ГЭС. Это побудило большое количество украинцев уехать", — отметила Дарья Михайлишина, старший экономист ЦЭС, во время презентации исследования.

Миграция из Украины во время войны: кто уехал и куда

Около 1,3 млн украинцев находятся в России и Беларуси. Среди других стран Германия занимает первое место по количеству украинских мигрантов.

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"В начале полномасштабного вторжения именно Польша была на первом месте. Но с тех пор Германия вышла на первое место. Это связано, по нашему мнению, как с тем, что люди, которые выезжали в Польшу, могли выбрать ее из-за близости и планировали скоро вернуться, и уже вернулись, а также из-за того, что Германия предоставляет больше льгот, проводит щедрую интеграционную политику в отношении украинцев", — пояснили в ЦЭС.

По состоянию на май 2023 года в Германии находилось около 1,1 млн украинцев, тогда как в Польше — 990 тыс. Другими странами с большим количеством украинских беженцев по состоянию на март 2023 года являются Чехия (340 тыс.), Испания (178 тыс.), Италия (158 тыс.) и Болгария (157 тыс.).

По данным исследования ЦЭС, 25% беженцев доходов хватает только на еду Фото: коллаж Фокус

По данным исследования, 25 — 51% украинских беженцев составляют дети, 26% — женщины среднего возраста.

Мужчины — за границей: почему среди беженцев не только женщины и дети

По данным ЦЭС, количество мужчин среди беженцев в ЕС между августом 2022 и мартом 2023 года выросло. Так, количество мужчин в возрасте 18-34 увеличилось на 54%, или 92 тысячи, а в возрасте 35-64 — на 47%, или 111,6 тысяч человек.

Это может быть связано с такими факторами:

выезд мужчин, которые поступили на обучение в зарубежный университет;

выезд мужчин к своим семьям за границей;

выезд мужчин определенных специальностей (например, моряков, пилотов и т.д.), которым было позже предоставлено разрешение на выезд за границу;

пересечение границы лицами незаконным способом.

"Доход украинских беженцев с начала полномасштабного вторжения сильно упал. Если раньше они преимущественно были небедные — только 4% не хватало на еду и 8% хватало только на еду, то по состоянию на ноябрь 2022-го, 28% хватало только на еду и 12% не хватало даже на еду", — отметила Дарья Михайлишина.

Количество мужчин за рубежом в марте 2023-го по сравнению с августом 2022-го выросло более чем на 200 тыс. человек

По состоянию на май этого года ситуация улучшилась: доля тех, кому приходится экономить на питании, сократилась до 9,9%, а тех, кому хватает только на еду, — до 24,6%.

Выбор мигрантов: вернутся ли украинские беженцы после войны

Большинство украинцев довольны пребыванием за границей, однако в Украине им нравится больше. Но 40% украинских беженцев хотят, чтобы их дети продолжали учиться за рубежом. Об этом говорится в исследовании ЦЭС.

"Это тревожный звоночек, это означает, что дети могут остаться учиться, а потом жить за границей", — отметили в ЦЭС.

По данным опроса, проведенного весной этого года, 41% украинских беженцев точно планирует возвращаться и 22% скорее планируют. Этот показатель ниже по сравнению с декабрем-ноябрем 2022-го, когда около 50% говорили, что точно планируют вернуться в Украину, а 24% — скорее планируют.

Из-за границы могут не вернуться до 3,3 млн украинцев, а экономические потери могут достичь 113 млрд долларов

По разным сценариям, за рубежом могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. Отсутствие эффективной политики по возвращению мигрантов может вызвать дефицит рабочей силы в 3,1-4,5 млн человек к 2032 году, говорят в ЦЭС. Кумулятивные экономические потери за следующие десять лет, согласно этим расчетам, могут составлять до 113 млрд долларов.

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Напомним, правительство Нидерландов издало распоряжение о том, что с 4 сентября около 3000 украинских беженцев, у которых не было права на постоянное проживание в Украине, должны выехать. В случае отказа выехать добровольно, людей собираются депортировать и взыскать расходы.

Также Фокус писал, что украинские семьи с новорожденными детьми, проживающие в Польше, могут рассчитывать на новые выплаты в рамках программы Becikowe в размере 1 тысяча злотых. Единовременная выплата оформляется на одного из родителей ребенка, юридического или фактического опекуна ребенка, который подал в суд заявление об усыновлении.