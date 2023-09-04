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Мир

"Рецепт хаоса": в Нидерландах выдворяют около 3000 беженцев из Украины (документ)

беженцы из Украины, адвокат по вопросам иммиграции
Фото: DW | Мириам Адешога переехала в Амстердам, когда в Украине началась полномасштабная война

В Службе иммиграции и натурализации Нидерландов сочли, что некоторые беженцы, которые переехали в Нидерланды после начала полномасштабной войны в Украине, якобы эксплуатируют систему временной защиты. За добровольный отъезд платят 5 тысяч евро.

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Нидерландское правительство распорядилось о том, что с 4 сентября около 3000 украинских беженцев, переехавших в Нидерланды после начала полномасштабной войны, но у которых при этом не было права на постоянное проживание в Украине, должны выехать. В случае отказа уехать добровольно, людей собираются депортировать и, к тому же, взыскать издержки. Об этом сообщает DW.

Такая директива должна была вступить в силу 4 марта, но ее продлили на шесть месяцев.

Представители Службы иммиграции и натурализации страны (IND) заявили, что граждане третьих стран, которые переехали в Нидерланды, эксплуатировали систему временной защиты.

"Для нас крайне важно предоставить защиту людям, которые не находятся в безопасности в своей стране", — заявил министр миграции Эрик ван дер Берг. — В то же время мы не хотим перегружать муниципалитеты".

Один из беженцев из Украины, не назвавший своего имени, показал письмо, полученное из мэрии Харлема. В нем требовалось выехать из квартиры, которую оплачивает правительство Нидерландов, до полуночи 4 сентября.

Письмо о выдворении беженцу из Украины Fullscreen
Письмо о выдворении беженцу из Украины

В письме власти угрожают депортацией, если получатель письма не покинет Нидерланды добровольно.

"[Если] вы не покинете убежище вовремя, муниципалитет примет меры, чтобы вас депортировать… и возложит на вас ответственность за расходы, связанные с этим… Если вы не проживаете в Нидерландах на законных основаниях, вам необходимо покинуть страну, и вы больше не сможете здесь работать", — говорится в письме.

Власти предоставляют находящимся в стране гражданам третьих стран 5000 евро за то, что те уедут добровольно. Единственная для них альтернатива — подать заявление о предоставлении убежища, но система перегружена и при этом понадобится доказать, что дома им угрожает опасность.

адвокат по вопросам иммиграции Fullscreen
Лотте ван Дейпен, адвокат по вопросам иммиграции, не считает такой подход последовательным

"Я бы сказала, что это рецепт хаоса", — пояснила адвокат, защищающая интересы уроженцев третьих стран, которые находятся в Нидерландах.

По ее мнению, такие люди имеют законное право жить в стране, если не нарушили законодательство.

Ван Дейпен настаивает, что если директиву о временной защите активировали правительство стран Евросоюза, значит лишать граждан такого права тоже должны представители ЕС.

Напомним, что украинцам в Польше выплатят новую денежную помощь. Граждане Украины могут рассчитывать на помощь Becikowe.

Также сообщалось о том, готовы ли в ЕС возвращать беженцев силой.