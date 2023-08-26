В Европе зарплата в 3 тысячи евро и соцзащита: почему украинцы не вернутся домой

В европейских странах создают условия, чтобы мигранты захотели остаться. Так в Германии, где с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину проживают более 1 млн украинцев, упростили процесс получения гражданства. Эксперт считает, что большинство из них не вернутся домой, если власти не проведут серьезные реформы.

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Недавно в Германии упростили процесс получения немецкого гражданства. Новый закон должен вступить в силу в 2024 году. Получить немецкий паспорт можно будет после пяти лет проживания в стране, а в некоторых случаях — после трех. Кроме того, не нужно отказываться от другого гражданства.

Подобные законодательные инициативы в странах Европы могут повлиять на дальнейшие решения украинцев не возвращаться домой, если война затянется. Фокус спросил у эксперта, как европейские страны сражаются за мигрантов и что нужно сделать украинским властям, чтобы остановить отток людей.

Миллионы за границей

В 2022 год население Германии увеличилось на 1 млн 400 тысяч. Из них 1 млн 50 тысяч — украинцы, которые приехали после начала полномасштабного вторжения РФ и получили статус временной защиты, говорит Фокусу президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Эксперт отмечает, что рынок Германии нуждается в высококвалифицированных специалистах. В стране не закрыто более 2 млн вакансий, в частности в сфере фармакологии и автомобилестроения, где недостаток персонала составляет 60%. Приток мигрантов в 2022 году стал поводом, чтобы создать условия для квалифицированных специалистов остаться в стране.

"Как свидетельствуют данные по миграции, человек, который больше пяти лет провел за границей, с 90% вероятностью не возвращается на родину. Мы не знаем, когда закончатся военные действия, но украинцы за границей стараются закрепиться. Их дети ходят в детские сады и школы, сами они учат язык, посещают курсы повышения квалификация. И я давно говорю: все страны, которые помогают нам сегодня победить в войне с Россией, после завершения войны, станут нашими противниками в борьбе за возвращения наших граждан домой. Польша, Германия, Чехия, будут делать все, чтобы украинцы остались", — говорит Воскобойник.

Если учесть, что после завершения войны в Украине не произойдет стремительного экономического роста, за границу уедут еще и мужчины, которые не смогут найти высокооплачиваемую работу и захотят воссоединиться с семьями, обустроившимися за это время в странах Европы.

"По последним данным на 30 июля 2023 года 4 млн 70 тысяч украинцев получили статус временной защиты в Европе. Примерно 1,2 млн находятся в РФ и Беларуси. Я думаю, каждый второй из них не вернется, То есть приблизительно 2,5-2,6 млн украинцев. Какое количество уедет за границу после завершения войны прогнозировать сложно. Могу только сказать, что до войны средний возраст тех, кто уезжал на заработки, был 35-38 лет. Думаю, эта тенденция сохранится", — отмечает эксперт.

Нужен экономический рост

По словам Воскобойника, для украинских властей есть несколько вызовов, связанных с оттоком людей за границу. Первый — как вернуть тех, кто уехал. Второй — кто будет восстанавливать страну после окончания военных действий, если в некоторых отраслях, в частности строительстве, рабочих рук не хватало и до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Проблема в том что многие крутят в голове примеры восстановления Германии и СССР после Второй мировой войны. Но тогда это было возможно, потому что границы были закрыты, не было движения рабочей силы. И люди понимали, что надо восстанавливать страны. Сейчас ситуация другая. И когда строитель в Украине зарабатывает в месяц 500-700 долларов, а в Германии может зарабатывать 2,5-3 тысячи евро с перспективой жить в прогнозированной стране и иметь доступ к социальной защите, это серьезный вызов для нашей страны", — говорит эксперт.

Чтобы украинцы захотели вернуться, властям нужно провести серьезные реформы, которые изменят экономический ландшафт страны: создадут рабочие места с конкурентной заработной платой и улучшат условия для развития бизнеса. При этом ставку нужно делать на квалифицированные кадры, а не на дешевую рабочую силу.

"Правительство, Офис президента, народные депутаты должны понять, что даже если все, кто уехал за границу во время войны, вернуться — Украине не будет хватать 4,5 млн рабочих. Где мы возьмем этих людей, мы готовы принять их из других стран? Наша система социальной защиты выдержит? Сможем ли мы создать условия для тех, кто готов приехать работать? И самое главное — не нужно думать, что Украине нужна дешевая рабочая сила. Нужны квалифицированные кадры. И чтобы они сюда приехали, нужны высокие зарплаты и социальная защита", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее писал о том, почему украинцам нравится за границей и сколько из них готовы вернуться домой.

Напомним, по подсчетам Минэкономики, зарегистрировано 5 млн внутренне перемещенных лиц. На самом деле их может быть больше, поскольку не все граждане зарегистрировались как ВПЛ.