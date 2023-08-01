Беспрецедентная ситуация: за границей находятся 6,2 млн украинцев, — Минэкономики

В министерстве отмечают, что в Украине также наблюдается большая внутренняя миграция — зарегистрировано не менее 5 млн граждан со статусом ВПЛ.

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Заместитель министра экономики Татьяна Бережная сообщила количество украинских граждан, выехавших из Украины в результате войны. По оценкам правительства, речь идет о 6,2 млн мигрантов. О деталях ситуации с выездом населения чиновница рассказала агентству "Укринформ".

Для подсчетов использовали данные ООН, мобильных операторов, аналитических учреждений и Евростата. Более того, сверяются с информацией от Государственной пограничной службы. Таким образом и вышли на число 6,2 млн, отметила Бережная.

Чиновница отметила, что в Украине сложилась "беспрецедентная ситуация": кроме большой внешней миграции есть большая внутренняя миграция.

По подсчетам Минэкономики, зарегистрировано 5 млн внутренне перемещенных лиц. На самом деле их может быть больше, поскольку не все граждане зарегистрировались как ВПЛ.

Согласно подсчетам Государственной службы статистики, по состоянию на февраль 2022 года в Украине проживало 41 млн населения. Итак, за полтора года войны четвертая часть граждан снялась с постоянного места жительства и оказалась или за границей, или в другом регионе.

Отметим, движение "Опора" имеет свои оценки количества украинцев, которые выехали за границу в результате войны. По оценкам аналитиков, речь идет о 8 млн человек.

С другой стороны Евростат имеет свои данные. В частности, указывается, что по состоянию на май 2023 года зарегистрировано 4 млн человек, получивших защиту Евросоюза.

Евростат — о количестве украинцев под защитой ЕС

Напоминаем, канадское правительство предложило украинским беженцам навсегда остаться в стране. Для этого нужно соответствовать двум критериям: иметь статус временного жителя и содержать двух и более членов семьи.

Тем временем стало известно, сколько беглецов от войны приняла Япония. По подсчетам чиновников, речь идет о более чем 2 тыс. человек.

В Польше, которая приняла наибольшее количество граждан Украины, продлили действие закона, который гарантирует им защиту. В законе указано, что срок пребывания продлен до весны 2024 года.