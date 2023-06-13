Еще на год: в Польше опубликован закон, который продлевает защиту для граждан Украины

Изменениями продлевается срок легального пребывания украинцев в Польше, прибывших на территорию страны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Related video

Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вносит изменения в документ о помощи гражданам Украины в связи с российской агрессией. Сегодня документ опубликован, сообщает Минреинтеграции Украины.

Согласно этому закону, продлевается срок легального пребывания украинцев в Польше, прибывших на территорию страны с 24 февраля 2022 года. Срок пребывания продлен до 4 марта 2024 года. Ранее пребывание беженцев из Украины было утверждено до 24 августа 2023 года.

Также для украинцев, учащихся в польских учебных заведениях, пребывание продлено до 31 августа 2024 года. Это распространяется на родителей и опекунов несовершеннолетних учащихся.

13 октября Фокус также рассказывал, кем работают и сколько платят украинским беженцам в странах Европейского Союза. По данным Миграционной платформы EWL, украинцы в Европе предпочитают такую работу, для которой не нужно владеть языком государства, в котором живет беженец.

Ранее, 7 октября 2022 года, Фокус писал о том, что в Польше собираются сократить помощь беженцам из Украины. Все чаще случаются ситуации, когда беженцы работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы на их пребывание несет государство.