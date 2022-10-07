Не смогут жить бесплатно: в Польше собираются сократить помощь беженцам из Украины

В польском правительстве отмечают, что все чаще случаются ситуации, когда беженцы работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы на их пребывание несет государство.

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Украинские переселенцы в Польше будут оплачивать предоставленное государством жилье. Соответственные изменения в специальный закон об украинских беженцах могут быть утверждены Советом министров в ближайшее время, сообщает издание ukrayina.pl.

Речь идет об украинцах, которые приезжали в Польшу с 24 февраля 2022 года и поселились в общежитиях или гостиницах. По информации издания, в таком жилье проживают 80 тысяч украинских беженцев.

"Не должно быть, чтобы украинцы оставались в таких местах несколько месяцев, не говоря о годе. Мы должны создать условия, чтобы они нормально жили в Польше", — говорит Каролина Лукасевич из Центра миграционных исследований Варшавского университета.

Эксперт издания из правительства объясняет, что все чаще случаются ситуации, когда беженцы работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы на их пребывание несет государство. Тем не менее власти могут согласиться на вариант с частичной оплатой жилья для беженцев. Например, платить не будут пенсионеры, инвалиды, многодетных матери-одиночки.

Как пишет издание, в Польше на конец августа 2022 находилось около 2,2 млн украинцев. Из них почти миллион — это беженцы, еще до 1,2 млн человек – те, кто жил и работал в стране до войны.

Напомним, недавно национальный почтовый оператор Польши (Poczta Polska) на 75% снизил тарифы на экспресс-доставку посылок (EMS-отправлений) весом до 20 кг в Украину.

Тем временем Кабмин Украины решил, что во время отопительного сезона 2022/2023 украинцы, приютившие у себя дома вынужденных переселенцев, будут получать за это повышенную компенсацию на жилищно-коммунальные услуги. Согласно решению правительства, сумма выплат будет составлять 900 гривен за человека в месяц,