Украинцам вдвое увеличат компенсацию за приют переселенцев: сколько будут платить зимой

Теперь украинцы, приютившие переселенцев, будут получать 900 гривен за человека в месяц вместо 450 грн.

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Кабмин Украины на время отопительного сезона увеличил сумму компенсаций украинцам, приютивших у себя внутренне перемещенных лиц вдвое. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Какую сумму будут компенсировать

Теперь украинцы, приютившие переселенцев, будут получать 900 гривен за человека в месяц, вместо 450 грн. Компенсировать траты за жилищно-коммунальные услуги будут и тем, кто безвозмездно поселил переселенцев из временно оккупированных территорий или зон боевых действий.

Это стало возможным благодаря обновленному меморандуму о сотрудничестве, заключенном с Обществом Красного Креста Украины, отмечают в ведомстве. Эта организация с марта по июль выделила 110 млн гривен на компенсации по программе "Прихисток".

Отмечается также, что получатели субсидий могут не бояться их потерять – компенсация за переселенцев не будет учитываться как полученный доход. Также был расширен список учреждений, которым предусмотрена компенсация за услуги ЖКХ, если приютят внутренне перемещенных лиц. Теперь деньги смогут получать не только государственные и коммунальные предприятия, но и другие юридические лица, включая ФЛП и религиозные организации.

Переселенцы и денежная помощь

Недавно Кабмин утвердил решение, по которому переселенцы, которые подавали электронную заявку на получение выплат до 30 апреля, могут сделать это еще раз, но уже в режиме офлайн.

Теперь, чтобы получить деньги, ВПЛ необходимо прийти в орган соцзащиты населения и написать заявление, добавив к нему информацию, сохраненную на носителях, которая подтверждает факт подачи заявки через приложение "Дія".

Право на выплаты имеют лица, "которые повторно переместились с временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, территории территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировании) после 24 февраля 2022 года".

Ранее сообщалось, что украинские власти планируют в течение следующих 5-6 месяцев построить пятиэтажные дома в 16 областях для переселенцев.

Также Фокус рассказывал, что все военные расходы Украина в 2023 году будет покрывать за счет собственных налоговых поступлений, тогда как социальные статьи госбюджета будут покрываться средствами от поступления кредитов и грантов