Выплаты переселенцам: Кабмин разрешил подавать повторную заявку на получение денег

Переселенцы, которые подавали электронную заявку на получение выплат до 30 апреля, могут сделать это еще раз, но уже в режиме офлайн.

Переселенцы, которые подавали электронную заявку на получение выплат до 30 апреля, могут сделать это еще раз, но уже в режиме офлайн.

В правительстве утвердили решение, касающиеся выплаты материальной помощи определенной категории внутренних переселенцев. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №923 от 19 августа 2022 года.

Там предусмотрены возможности для украинцев, которые уже подавали через "Дію" заявки на получение финансовой помощи до 30 апреля, но выплат они так и не получили. Теперь, чтобы получить деньги, ВПЛ необходимо прийти в орган соцзащиты населения и написать заявление, добавив к нему информацию, сохраненную на носителях, которая подтверждает факт подачи заявки через приложение "Дія".

В документе также сказано, что право на выплаты имеют лица, "которые повторно переместились с временно оккупированной территории Российской Федерацией территории Украины, территории территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировании) после 24 февраля 2022 года".

Помощь назначается в течение 10 рабочих дней с поступления заявления, которое можно подать до 1 октября 2022 года.

Напомним, выплаты в сумме 2 тыс. грн. на взрослого и 3 тыс. грн. на ребенка для жителей областей, где шли активные боевые действия, начались в апреле этого года. Оформить социальную помощь во время войны украинцы могли на новом сервисе под названием "єДопомога", которые был представлен в приложении "Дія" и на отдельном сайте.

Ранее сообщалось, в Министерстве финансов отметили, что более 25 тысяч украинцев получили 6500 гривен по программе "єПідтримка" по ошибке.

Также Фокус писал, что в Польше выплатят новую финансовую помощь украинским женщинам и детям, которые пострадали из-за вторжения России в Украину. Финансовую поддержку окажут детям-сиротам, оставшимся без родителей из-за войны, и женщинам, которых освободили из плена российских оккупантов.