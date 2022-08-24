Виплати переселенцям: Кабмін дозволив подавати повторну заявку на отримання грошей

Переселенці, які подавали електронну заявку на отримання виплат до 30 квітня, можуть це зробити ще раз, але вже в режимі офлайн.

Переселенці, які подавали електронну заявку на отримання виплат до 30 квітня, можуть це зробити ще раз, але вже в режимі офлайн.

В уряді ухвалили рішення щодо виплати матеріальної допомоги певній категорії внутрішніх переселенців. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №923 від 19 серпня 2022 року.

Там передбачено можливості для українців, які вже подавали через "Дію" заявки на отримання фінансової допомоги до 30 квітня, але виплат вони так і не отримали. Тепер, щоб отримати гроші, ВПО необхідно прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву, додавши до неї інформацію, збережену на носіях, яка підтверджує факт подання заявки через додаток "Дія".

У документі також сказано, що право на виплати мають особи, "які повторно перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, території територіальних громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або які знаходяться у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) після 24 лютого 2022 року".

Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви, яку можна подати до 1 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, виплати у сумі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину для мешканців областей, де йшли активні бойові дії, розпочалися у квітні цього року. Оформити соціальну допомогу під час війни українці могли на новому сервісі під назвою "єДопомога", який представлений у додатку "Дія" та на окремому сайті.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві фінансів зазначили, що понад 25 тисяч українців отримали 6500 гривень за програмою "єПідтримка" помилково.

Також Фокус писав, що у Польщі виплатять нову фінансову допомогу українським жінкам та дітям, які постраждали через вторгнення Росії до України. Фінансову підтримку нададуть дітям-сиротам, які залишилися без батьків через війну, та жінкам, яких звільнили з полону російських окупантів.