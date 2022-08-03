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Економіка

Понад 25 тисяч українців помилково отримали виплати у розмірі 6 500 гривень, — Мінфін

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Фото: 24 канал | Понад 25 тисяч українців помилково отримали виплати через "Дію"

Йдеться про співробітників бюджетних організацій, які, згідно із законодавством, не можуть претендувати на подібну фіндопомогу.

Понад 25 тисяч українців помилково отримали по 6 500 гривень у межах державної програми "єПідтримка". Цю інформацію в інтерв'ю агенції УНІАН озвучив голова Міністерства фінансів Сергій Марченко.

За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів фінансової допомоги від держави у межах програми "ЄПідтримка" за період із 7 по 31 березня 2022 року.

Марченко наголосив, що під час перевірки було виявлено майже 25,5 тис. громадян, які помилково отримали виплати у розмірі 6 500 гривень. Йдеться про співробітників бюджетних організацій, які, згідно із законодавством, не можуть претендувати на подібну фінансову допомогу.

"Станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки повернуто кошти у розмірі приблизно 12 млн гривень, з них: майже 9 млн гривень — фізичними особами за результатами вжитих заходів щодо повернення коштів за результатами проведеної верифікації державних виплат", — продовжив Марченко у спілкуванні із журналістами.

Ще майже 3 млн гривень, як зазначив глава Мінфіну, уповноважені банківські установи повернули державі як невикористану матеріальну допомогу за програмою "єПідтримка".

Понад 25 тисяч українців помилково отримали виплати через "Дію"

Нагадаємо, Кабінет міністрів України урізали виплати, призначені для військовослужбовців. Надбавку у розмірі 30 тисяч гривень після рішення уряду виплачуватимуть лише тим захисникам, які перебувають у зоні проведення бойових дій, а на 100-тисячну фіндопомогу можуть розраховувати виключно виконавці бойових завдань на передовій.

Також повідомлялося, що деякі українці не змогли отримати виплату від держави за статусом ВПО та заявили, що їхні заявки в "Дії" на оформлення фінансової допомоги були видалені.