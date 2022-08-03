Понад 25 тисяч українців помилково отримали виплати у розмірі 6 500 гривень, — Мінфін

Йдеться про співробітників бюджетних організацій, які, згідно із законодавством, не можуть претендувати на подібну фіндопомогу.

Понад 25 тисяч українців помилково отримали по 6 500 гривень у межах державної програми "єПідтримка". Цю інформацію в інтерв'ю агенції УНІАН озвучив голова Міністерства фінансів Сергій Марченко.

За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів фінансової допомоги від держави у межах програми "ЄПідтримка" за період із 7 по 31 березня 2022 року.

Марченко наголосив, що під час перевірки було виявлено майже 25,5 тис. громадян, які помилково отримали виплати у розмірі 6 500 гривень. Йдеться про співробітників бюджетних організацій, які, згідно із законодавством, не можуть претендувати на подібну фінансову допомогу.

"Станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки повернуто кошти у розмірі приблизно 12 млн гривень, з них: майже 9 млн гривень — фізичними особами за результатами вжитих заходів щодо повернення коштів за результатами проведеної верифікації державних виплат", — продовжив Марченко у спілкуванні із журналістами.

Ще майже 3 млн гривень, як зазначив глава Мінфіну, уповноважені банківські установи повернули державі як невикористану матеріальну допомогу за програмою "єПідтримка".

[ + – ] Понад 25 тисяч українців помилково отримали виплати через "Дію"

Нагадаємо, Кабінет міністрів України урізали виплати, призначені для військовослужбовців. Надбавку у розмірі 30 тисяч гривень після рішення уряду виплачуватимуть лише тим захисникам, які перебувають у зоні проведення бойових дій, а на 100-тисячну фіндопомогу можуть розраховувати виключно виконавці бойових завдань на передовій.

Також повідомлялося, що деякі українці не змогли отримати виплату від держави за статусом ВПО та заявили, що їхні заявки в "Дії" на оформлення фінансової допомоги були видалені.