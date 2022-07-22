Кабмін урізав виплати військовим: кого саме це стосується

Надбавку у 30 тисяч гривень виплачуватимуть лише за перебування безпосередньо в зоні бойових дій, а 100 тисяч гривень отримають лише виконавці бойових завдань.

Уряд урізав виплати працівникам Державної кримінально-виконавчої служби. Про це йдеться в постанові № 168 про "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану".

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У документі йдеться про те, що надбавку в розмірі 30 тисяч гривень тепер виплачуватимуть лише тим працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, які перебувають у зоні бойових дій чи потрапили в оточення.

А 100 тисяч гривень отримуватимуть лише ті захисники та захисниці, які виконують бойове розпорядження.

Тим часом народні депутати підняли собі зарплати коштом міжнародної допомоги. Право на підвищення виплат отримали навіть ті "слуги народу", які не перебувають у жодному парламентському комітеті. Вони отримуватимуть 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Підписана спікером парламенту ухвала також дозволяє народним депутатам отримати надбавку у розмірі, встановленому для членів Кабміну.

Раніше ми писали про те, що на зарплати нардепів у 2021 році витратили понад 221 млн грн. Кожному парламентарі нараховували надбавки у розмірі 100% від окладів "за інтенсивність". Водночас майже третина нардепів отримали грошові бонуси за науковий ступінь.

Також у Кабінеті міністрів на запит Фокусу повідомили, що фактична зарплата глави уряду Дениса Шмигаля за 2021 рік становила 561 775 грн. Разом з тим Володимир Зеленський за цей період на посаді президента України фактично заробив 270 480 грн.