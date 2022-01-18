На зарплати нардепів у 2021 році витратили понад 221 млн грн: скільки отримав кожен із них

Кожному парламентареві нараховували надбавки у розмірі 100% від окладів "за інтенсивність". При цьому майже третина нардепів отримали грошові бонуси за науковий ступінь.

На заробітні плати народним депутатам у 2021 році з державного бюджету витратили понад 221 млн. грн. Про це стало відомо з відповіді Апарату Верховної Ради України на запит Фокусу.

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"Загальна сума нарахованої заробітної плати народним депутатам України за період із січня по грудень 2021 року становила 221 231 455,09 гривень", — розповіли у відомстві, наголосивши, що у цій цифрі не враховано лікарняні за рахунок соціального страхування, відпускні та відрядження.

[ + – ] На зарплати нардепів у 2021 році витратили понад 221 млн грн, — Апарат Верховної Ради

[ + – ] На зарплати нардепів у 2021 році витратили понад 221 млн грн, — Апарат Верховної Ради

Також в Апараті Верховної Ради України на запит Фокусу назвали суми посадових окладів, лікарняних та надбавок за інтенсивність, науковий ступінь та почесне звання всіх народних депутатів у 2021 році.

Зокрема, судячи з документа, протягом минулого року всі 423 парламентарі отримали надбавки за інтенсивність у розмірі 100% від їхніх окладів. 50 нардепам нарахували грошові бонуси за почесне звання. А 118 парламентарів, тобто майже кожен третій, отримали надбавки за вчений ступінь.

З документа стало відомо, що наступні нардепи за 2021 рік заробили щонайменше такі суми:

Руслан Стефанчук (голова Верховної Ради з жовтня) – 713 286 грн;

(голова Верховної Ради з жовтня) – 713 286 грн; Дмитро Разумков (ексголова Верховної Ради) – 533 766 грн;

(ексголова Верховної Ради) – 533 766 грн; Олександр Корнієнко (перший віцеспікер Верховної Ради з жовтня) – 519 615 грн;

(перший віцеспікер Верховної Ради з жовтня) – 519 615 грн; Давид Арахамія (глава фракції "Слуга народу") — 336 604 грн;

(глава фракції "Слуга народу") — 336 604 грн; Микола Тищенко (заступник голови фракції "Слуга народу") — 452 942 грн;

(заступник голови фракції "Слуга народу") — 452 942 грн; Олена Шуляк (заступниця голови фракції "Слуга народу") — 483 911 грн;

(заступниця голови фракції "Слуга народу") — 483 911 грн; Ірина Верещук (член фракції "Слуга народу", з листопада — віцепрем'єрка, міністерка з питань тимчасово окупованих територій) — 404 534 грн;

(член фракції "Слуга народу", з листопада — віцепрем'єрка, міністерка з питань тимчасово окупованих територій) — 404 534 грн; Віктор Медведчук (член фракції ОПЗЖ) — 445 869 грн;

(член фракції ОПЗЖ) — 445 869 грн; Ілля Кива (член фракції ОПЗЖ) — 438 884 грн;

(член фракції ОПЗЖ) — 438 884 грн; Юлія Тимошенко (лідерка фракції "Батьківщина") — 431 940 грн;

(лідерка фракції "Батьківщина") — 431 940 грн; Петро Порошенко (член фракції "Європейська солідарність") — 495 736 грн;

(член фракції "Європейська солідарність") — 495 736 грн; Олексій Гончаренко (член фракції "Європейська солідарність") — 396 398 грн;

(член фракції "Європейська солідарність") — 396 398 грн; Олександра Устінова (лідерка фракції "Голос" із грудня) — 480 147 грн;

(лідерка фракції "Голос" із грудня) — 480 147 грн; Кіра Рудик (член фракції "Голос") — 388 790 грн.

Із сумами окладів, лікарняних та надбавок за 2021 рік усіх народних депутатів можна ознайомитись нижче.

[ + – ] Зарплати нардепів за 2021 рік [ + – ] Зарплати нардепів за 2021 рік [ + – ] Зарплати нардепів за 2021 рік [ + – ] Зарплати нардепів за 2021 рік [ + – ] Зарплати нардепів за 2021 рік [ + – ] Зарплати нардепів за 2021 рік [ + – ] Зарплати нардепів за 2021 рік [ + – ] Зарплати нардепів за 2021 рік [ + – ] Зарплати нардепів за 2021 рік

Раніше в Кабінеті міністрів на запит Фокусу повідомили, що фактична зарплата глави уряду Дениса Шмигаля за 2021 рік склала 561 775 грн. При цьому Володимир Зеленський за цей період на посаді президента України фактично заробив 270 480 грн.

В Апараті Ради національної безпеки та оборони (РНБО) на запит Фокусу розповіли, що офіційна зарплата секретаря відомства Олексія Данілова за 2021 рік становила 911 700 грн.