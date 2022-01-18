На зарплаты нардепов в 2021 году потратили более 221 млн грн: сколько получил каждый из них

Каждому парламентарию начисляли надбавки в размере 100% от окладов "за интенсивность". При этом почти треть нардепов получили денежные бонусы за ученую степень.

На заработные платы народным депутатам в 2021 году из государственного бюджета потратили более 221 млн грн. Об этом стало известно из ответа Аппарата Верховной Рады Украины на запрос Фокуса.

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"Общая сумма начисленной заработной платы народным депутатам Украины за период с января по декабрь 2021 года составляла 221 231 455,09 гривен", — рассказали в ведомстве, подчеркнув, что в этой цифре не учтены больничные за счет социального страхования, отпускные и командировки.

[ + – ] На зарплаты нардепов в 2021 году потратили более 221 млн грн, - Аппарат Верховной Рады

[ + – ] На зарплаты нардепов в 2021 году потратили более 221 млн грн, - Аппарат Верховной Рады

Также в Аппарате Верховной Рады Украины на запрос Фокуса назвали суммы должностных окладов, больничных и надбавок за интенсивность, ученую степень и почетное звание всех народных депутатов в 2021 году.

В частности, судя по документу, в течение прошлого года все 423 парламентария получили надбавки за интенсивность в размере 100% от их окладов. 50 нардепам начислили денежные бонусы за почетное звание. А 118 парламентариев — то есть почти каждый третий — получили надбавки за ученую степень.

Из документа стало известно, что следующие нардепы за 2021 год заработали как минимум такие суммы:

Руслан Стефанчук (председатель Верховной Рады с октября) — 713 286 грн;

(председатель Верховной Рады с октября) — 713 286 грн; Дмитрий Разумков (экс-председатель Верховной Рады) — 533 766 грн;

(экс-председатель Верховной Рады) — 533 766 грн; Александр Корниенко (первый вице-спикер Верховной Рады с октября) — 519 615 грн;

(первый вице-спикер Верховной Рады с октября) — 519 615 грн; Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа") — 336 604 грн;

(глава фракции "Слуга народа") — 336 604 грн; Николай Тищенко (заместитель главы фракции "Слуга народа") — 452 942 грн;

(заместитель главы фракции "Слуга народа") — 452 942 грн; Елена Шуляк (заместитель главы фракции "Слуга народа") — 483 911 грн;

(заместитель главы фракции "Слуга народа") — 483 911 грн; Ирина Верещук (член фракции "Слуга народа", с ноября — вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий) — 404 534 грн;

(член фракции "Слуга народа", с ноября — вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий) — 404 534 грн; Виктор Медведчук (член фракции ОПЗЖ) — 445 869 грн;

(член фракции ОПЗЖ) — 445 869 грн; Илья Кива (член фракции ОПЗЖ) — 438 884 грн;

(член фракции ОПЗЖ) — 438 884 грн; Юлия Тимошенко (лидер фракции "Батькивщина") — 431 940 грн;

(лидер фракции "Батькивщина") — 431 940 грн; Петр Порошенко (член фракции "Европейская солидарность") — 495 736 грн;

(член фракции "Европейская солидарность") — 495 736 грн; Алексей Гончаренко (член фракции "Европейская солидарность") — 396 398 грн;

(член фракции "Европейская солидарность") — 396 398 грн; Александра Устинова (лидер фракции "Голос" с декабря) — 480 147 грн;

(лидер фракции "Голос" с декабря) — 480 147 грн; Кира Рудык (член фракции "Голос") — 388 790 грн.

С суммами окладов, больничных и надбавок за 2021 год всех народных депутатов можно ознакомиться ниже.

[ + – ] Зарплаты нардепов за 2021 год [ + – ] Зарплаты нардепов за 2021 год [ + – ] Зарплаты нардепов за 2021 год [ + – ] Зарплаты нардепов за 2021 год [ + – ] Зарплаты нардепов за 2021 год [ + – ] Зарплаты нардепов за 2021 год [ + – ] Зарплаты нардепов за 2021 год [ + – ] Зарплаты нардепов за 2021 год [ + – ] Зарплаты нардепов за 2021 год

Ранее в Кабинете министров на запрос Фокуса сообщили, что фактическая зарплата главы правительства Дениса Шмыгаля за 2021 год составила 561 775 грн. При этом Владимир Зеленский за этот же период на должности президента Украины фактически заработал 270 480 грн.

В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на запрос Фокуса рассказали, что официальная зарплата секретаря ведомства Алексея Данилова за 2021 год составила 911 700 грн.