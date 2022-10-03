Українцям удвічі збільшать компенсацію за прихисток переселенців: скільки платитимуть узимку

Тепер українці, які прихистили переселенців, отримуватимуть 900 гривень за особу на місяць замість 450 грн.

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Кабмін України на час опалювального сезону збільшив суму компенсацій українцям, які притулили внутрішньо переміщених осіб вдвічі. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Яку суму компенсуватимуть

Тепер українці, які прихистили переселенців, отримуватимуть 900 гривень за особу на місяць, замість 450 грн. Компенсуватимуть витрати за житлово-комунальні послуги і тим, хто безоплатно поселив переселенців із тимчасово окупованих територій чи зон бойових дій.

Це стало можливим завдяки оновленому меморандуму про співпрацю, укладеному із Товариством Червоного Хреста України, зазначають у відомстві. Ця організація з березня по липень виділила 110 млн гривень на компенсації за програмою "Прихисток".

Зазначається також, що одержувачі субсидій можуть не боятися їх втратити — компенсація за переселенців не враховуватиметься як отриманий дохід. Також було розширено список установ, яким передбачено компенсацію за послуги ЖКГ, якщо притулять внутрішньо переміщених осіб. Тепер гроші зможуть отримувати не лише державні та комунальні підприємства, а й інші юридичні особи, включаючи ФОП та релігійні організації.

Переселенці та грошова допомога

Нещодавно Кабмін ухвалив рішення, яким переселенці, які подавали електронну заявку на отримання виплат до 30 квітня, можуть зробити це ще раз, але вже в режимі офлайн.

Тепер, щоб отримати гроші, ВПО необхідно прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву, додавши до неї інформацію, збережену на носіях, яка підтверджує факт подання заявки через додаток "Дія".

Право на виплати мають особи, які повторно перемістилися з тимчасово окупованою Російською Федерацією території України, території територіальних громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) після 24 лютого 2022 року.

Раніше повідомлялося , що українська влада планує протягом наступних 5-6 місяців збудувати п'ятиповерхові будинки в 16 областях для переселенців.

Також Фокус розповідав, що всі військові витрати Україна у 2023 році покриватиме за рахунок власних податкових надходжень, тоді як соціальні статті держбюджету покриватимуться коштами від надходження кредитів та грантів.