В Польше снизили тарифы на доставку посылок в Украну: сколько стоит

Посылки в Украину можно оправлять из любых отделений Poczta Polska, принимающих EMS.

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В Польше национальный почтовый оператор ( Poczta Polska) на 75% снизил тарифы на экспресс-доставку посылок (EMS-отправлений) весом до 20 кг в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты.

Какими будут тарифы

После решения снизить цены, стоимость экспресс-доставки в Украину будет таковой:

посылка до 1 кг – 42 злотых;

до 5 кг – 52 злотых.

Посылки в Украину можно оправлять из любых отделений Poczta Polska, принимающих EMS. Сроки доставки в среднем составляют 7–14 дней.

Что такое EMS-отправления

Это сервис ускоренной международной доставки. Отправку EMS доставляют исключительно авиапутем и обрабатывают приоритетным порядком как в Украине, так и в стране назначения.

Согласно стандартам Всемирного почтового союза, отправки EMS в стране назначения вручаются по адресу получателя.

Напомним, ранее "Нова пошта" в два раза снизила тарифы на доставку посылок из Украины в Польшу. Стоимость отправки теперь такова:

посылка до 2 кг — 250 грн (раньше 600 грн);

до 10 кг – 325 грн (а не 900 грн);

до 30 кг – 400 грн (вместо 1,5 тыс грн).

Тем временем генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский подписал шуточный приказ о признании территории Кремля собственностью украинского почтового оператора. Таким образом глава компании отреагировал на новости о том, что президент РФ Владимир Путин ночью признал "независимость" частично оккупированных россиянами Херсонской и Запорожской областей. Подписанный "документ" Смилянский опубликовал у себя в Telegram-канале.