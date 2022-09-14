"Новая почта" меняет тарифы: сколько теперь стоит доставка в Польшу

Новые тарифы действуют на отправку посылок в почтомат в Польше или курьером по адресу.

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Украинская компания "Новая почта" обновила тарифы на доставку посылок из Украины в соседнюю Польшу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что тарифы в рамках международной доставки снижены вдвое. Стоимость отправки теперь такова:

посылка до 2 кг — 250 грн (раньше 600 грн);

до 10 кг – 325 грн (а не 900 грн);

до 30 кг – 400 грн (вместо 1,5 тыс грн).

"Отправлять можно только подержанные личные вещи, без ценников и бирок весом до 30 кг: одежда, спортивные товары, мелкая техника и т.д.", – отметили в компании.

Новые тарифы действуют на отправку посылок в почтомат в Польше или курьером по адресу. Доплачивать за услуги не нужно, услуга уже включена в стоимость.

Тем временем национальный почтовый оператор "Укрпочта" с момента запуска онлайн-магазинов на eBay и Amazon заработала на продажах марок и других товаров 5,3 млн грн. Часть из этих денег будут переданы на благотворительность.

Также Фокус писал, что "Новая почта" запустит авиакомпанию и построит инновационный терминал в Одессе.