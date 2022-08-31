Покупатели от Германии до Гонконга: "Укрпошта" продала на еBay и Amazon марок на 5 млн гривен

По словам гендиректора почтового оператора Игоря Смилянского, треть заказов поступило из США. Кроме этого, компания получила статус top-rated seller на eBay.

С момента открытия онлайн-магазинов на eBay и Amazon "Укрпошта" продала марок и других товаров на сумму 5,3 млн грн. Об этом у себя в Facebook написал гендиректор почтового оператора Игорь Смилянский.

По его словам, на eBay компания получила статус top-rated seller.

"Что это значит? Что мы выдержали все достаточно высокие стандарты и по качеству обработки заказов, и по ответам клиентам и, что главное, по срокам международной доставки, отслеживаемой eBay", – прокомментировал Смилянский.

Он также рассказал, что треть всех заказов поступает от покупателей из США. Также активно приобретают продукцию "Укрпошти" жители Германии, Канады, Великобритании и Гонконга.

"Прошло всего 3 месяца [с момента открытия онлайн-магазинов на eBay и Amazon], но есть достаточно убедительные результаты — переход на международный рынок открыл нам возможности для развития в условиях войны", – подчеркнул руководитель компании.

Гендиректор отметил, что "Укрпошта" намерена потратить часть вырученных средств на благотворительность.

"Мы уже выбрали одно из направлений, на которое задонатим часть вырученных средств.

Напомним,"Укрпошта" по многочисленным просьбам клиентов 1 сентября выпускает марку с псом Патроном. Ранее сообщалось о релизе 30 августа, но его перенесли. Это первая официальная благотворительная марка компании.

Ранее мы писали о том, что "Укрпошта" хочет пустить миллионы на рекламу. Госкомпания объявила в ProZorro тендер на 21,6 миллион гривен.