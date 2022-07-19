Как тратить деньги во время войны: "Укрпошта" хочет пустить миллионы на рекламу (фото)

Госкомпания объявила в ProZorro тендер на 21,6 миллион гривен. В соцсетях сравнили этот подход с "Нафтогазом" и назвали руководство "успешными менеджерами по распилу бюджетных средств".

Украинская госкомпания "Укрпошта" объявила многомиллионный тендер на рекламу в интернет. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на платформе ProZorro.

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Ожидаемая стоимость – 21 620 976 гривен.

В тендерной документации перечислены заказываемые услуги по размещению рекламных материалов в интернете, они включают следующее:

показы рекламных объявлений – 311 272 526 показов рекламных объявлений;

клики по рекламным объявлениям – 2 831 958 кликов для перехода на сайт заказчика;

услуги просмотров рекламных материалов – 1 443 334 просмотров рекламных материалов;

услуги установки мобильных приложений – 27 500 установок мобильного приложения для операционных систем iOS и Android;

услуги подготовки (адаптация) – 896 рекламных материалов для их дальнейшего размещения в сети Интернет;

18 услуг по сопровождению рекламной кампании. Сюда входит подготовка медиапланов по продвижению направления, проведение оптимизации рекламных размещений и подготовка отчетов.

"Укрпошта" хочет запланировать торги после 21 июля.

Тендер "Укрпошти" – компания знает, как тратить бюджет

Украинский политолог Юрий Романенко обратил внимание на тендер. Он отметил, что "Укрпошта" точно знает, как в условиях войны тратить бюджет.

"Сколько вы там денег собирали на Байрактары? Укрпошта знает, как в условиях войны правильно распорядиться бюджетом", – подписал он пост.

Пользователи соцсети оставили острые комментарии под публикацией. Они сравнили расходы "Укрпошти" с расходами "Нафтогаза".

"Ур**ды, такие же как и из "Нафтогаза". Успешные менеджеры по распилу бюджетных средств. А вы по 100 гривен собирайте на ВСУ, волонтерами работайте", – написал энергоэксперт Олег Попенко.

Гендиректор компании Игорь Смелянский пока не комментировал объявленный тендер. 18 июля он отчитался об успехах общего проекта с "Укрзалізницей" под названием "железная почта". С апреля компании доставили 2 млн посылок.

Напомним, что 15 июня "Укрпошта" выбрала лучший эскиз марки "Добрый вечер, мы из Украины" – победил трактор, который тянет российский танк.

Украинцы купили около 500 тысяч экземпляров марки "Укрпошти" "Русский военный корабль иди …" в первые 5 дней после выпуска.