"Победа за тракторными войсками": Укрпочта определилась с дизайном новой марки

Почтовый оператор завершил голосование за лучший эскиз марки "Добрый вечер, мы из Украины". Новинка с трактором, тянущим танк, выйдет в середине июля.

Укрпочта завершила онлайн-голосование за лучший эскиз марки "Добрый вечер, мы из Украины". Победителем стала работа с трактором, тянущим российский танк. Об этом гендиректор компании Игорь Смелянский сообщил у себя в Telegram-канале.

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"Победа за тракторными войсками!" — прокомментировал результаты голосования глава Укрпочты.

В онлайн-опросе приняло участие 834 тыс. человек, и 340 тыс. из них выбрали вариант с трактором. 2 место досталось марке "Путин, которого останавливает ВСУ", за нее свои голоса отдали 155 тыс. человек. На третьем месте оказалась марка Kalush.

Для сравнения: в прошлом голосовании почтового оператора на лучший эскиз поучаствовало всего 8 тыс. украинцев.

По словам Смелянского, победа именно такого варианта вполне оправдано, ведь за время военного вторжения украинцы безостановочно поставляли ВСУ трофейные российский танки.

"Чего только стоит фермер, который украл вражеский танк, или те люди, которые разбирали их на запчасти, потому что "в хозяйстве пригодится". Эта история стала показательной в мире и, уверен, вместе с другими историями легла в основу понятия ukrainian bravery", — написал глава Укрпочты.

Новая марка "Добрый вечер, мы из Украины" должна выйти в середине июля, так как необходимо время на доработку эскиза и печать тиража.

Всего будет напечатано 5 млн марок двух номиналов или 830 тыс. листов по шесть марок.

Напомним, 9 июня Укрпочта представила пять "народных" эскизов новой марки "Добрый вечер, мы из Украины". Отдать свой голос за один из них можно было до 15 июня.

23 мая Укрпочта начала продажу марки "Русский военный корабль… ВСЬО". Марка вышла в двух номиналах: "Смерть врагам!" — для отправок по Украине и "Слава нации!" — для международных отправлений. Общий тираж составил 5 млн экземпляров.