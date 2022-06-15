"Перемога за тракторними військами": Укрпошта визначилася з дизайном нової марки

Поштовий оператор завершив голосування за найкращий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України". Новинка з трактором, що тягне танк, вийде в середині липня.

Укрпошта завершила онлайн-голосування за найкращий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України". Переможцем стала робота з трактором, що тягне російський танк. Про це гендиректор компанії Ігор Смілянський повідомив у себе в Telegram-каналі.

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"Перемога за тракторними військами!" — прокоментував результати голосування глава Укрпошти.

В онлайн-опитуванні взяло участь 834 тис. осіб, і 340 тис. із них обрали варіант із трактором. 2 місце дісталося марці "Путін, якого зупиняє ЗСУ", за неї свої голоси віддали 155 тис. осіб. На третьому місці опинилась марка Kalush.

Для порівняння: в минулому голосуванні поштового оператора на найкращий ескіз взяло участь лише 8 тис. українців.

За словами Смілянського, перемога саме такого варіанта цілком виправдана, адже за час воєнного вторгнення українці безупинно постачали ЗСУ трофейні російські танки.

"Чого тільки вартий фермер, який вкрав ворожий танк, або ті люди, які розбирали їх на запчастини, тому що "в господарстві знадобиться". Ця історія стала показовою у світі і, впевнений, разом з іншими історіями лягла в основу поняття ukrainian bravery", — написав голова Укрпошти.

Нова марка "Доброго вечора, ми з України" має вийти в середині липня, оскільки потрібен час на доопрацювання ескізу та друк тиражу.

Усього надрукують 5 млн марок двох номіналів або 830 тис. аркушів по шість марок.

Нагадаємо, 9 червня Укрпошта представила п'ять "народних" ескізів нової марки "Доброго вечора, ми з України". Віддати свій голос за один із них можна було до 15 червня.

23 травня Укрпошта розпочала продаж марки "Російський військовий корабель… ВСЬО". Марка вийшла у двох номіналах: "Смерть ворогам!" — для відправок по Україні та "Слава нації!" — Для міжнародних відправлень. Загальний тираж становив 5 млн екземплярів.