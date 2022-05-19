Новий хіт: Укрпошта розпочне продаж марки "Російський військовий корабель... ВСЬО" 23 травня

Марка вийде у двох номіналах: "Смерть ворогам!" — для відправок по Україні та "Слава нації!" — для міжнародних відправлень. Загальний тираж становитиме 5 млн екземплярів.

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23 травня Укрпошта випустить та почне продаж нової марки "Російський військовий корабель… ВСЬО". Про це розповів гендиректор національного оператора Ігор Смілянський.

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Марку випустять у двох номіналах:

"Російський військовий корабель... ВСЬО! Смерть ворогам!" F — для відправок по Україні.

[ + – ] Марка "Смерть ворогам!" Фото: Facebook / Ігор Смілянський

І "Російський військовий корабель... ВСЬО! Слава нації!" W — для міжнародних відправлень.

[ + – ] Марка "Слава нації!" Фото: Facebook / Ігор Смілянський

Нова марка вийде загальним тиражем 5 млн екземплярів.

"23 травня ми святкуємо День морської піхоти України. Так збіглося, що на цей день припадає 40 днів з моменту "трагічної" загибелі російського крейсера "Москва" — а це подвійне свято", — пояснив Смілянський вибір дати релізу.

Він попередив українців, що не слід наперед займати черги. Час продажу марки та всі деталі Укрпошта опублікує в соцмережах компанії ввечері, 22 травня.

Проте вже відомо, що купити марку "Російський військовий корабель… ВСЬО!" можна буде у понад 1,5 тис. відділеннях Укрпошти, включаючи райцентри.

У перший тиждень продажів 1 млн марок відправлять безпосередньо до відділень, після чого додадуть ще 1 млн.

Смілянський також назвав ліміт покупок: 2 блоки по 3 марки одному покупцю, незалежно від номіналу.

Ще 1,5 млн екземплярів виставлять на продаж на п'яти інтернет-майданчиках, зокрема міжнародних. Окрім марки, Укрпошта продаватиме футболки, світшоти, магніти та конверти з принтом марки "Російський військовий корабель".

Нагадаємо, українці можуть обрати в "Дії" нову марку від Укрпошти. Ігор Смілянський та Мінцифри сподіваються повторити успіх марки з "Російським військовим кораблем", яка стала популярна у всьому світі.

Першу марку "Російський військовий корабель" випустили 12 квітня тиражем 1 мільйон штук. Як заявив Ігор Смілянський, всього за тиждень вдалося продати понад 700 тисяч екземплярів, але більше їх не друкуватимуть.