Українці можуть вибрати в "Дії" нову марку від "Укрпошти": названі варіанти

Ігор Смілянський та Мінцифри сподіваються повторити успіх марки з "Російським військовим кораблем", яка стала популярна у всьому світі.

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У сервісі державних послуг "Дія" запустили нове голосування — можна вибрати, якою буде нова марка від "Укрпошти". Про це Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своєму Телеграм-каналі.

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Після величезного успіху поштової марки з "Російським військовим кораблем" оператор "Укрпошта" планує випустити нову з іншим унікальним воєнним дизайном. Будь-який українець може взяти участь у процесі, щоб вибрати новий вигляд, поки тільки текст, без зображення. Пресслужба Мінцифри повідомляє, що опитування триватиме до 21 травня, а 22 травня вже оголосять результати.

Загалом "Укрпошта" представила п'ять варіантів:

"Героям слава!";

"Путін, Москва палає, Гаага чекає";

Пес-сапер Патрон — зірка ДСНС;

"Ой у лузі червона калина";

"Доброго вечора, ми з України".

Для участі в опитуванні необхідно:

Відкрити програму "Дія";

Вибрати розділ "Послуги";

Натиснути "Опитування";

Вибрати один із варіантів.

У "Дії" також розміщено відеозвернення керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який представив проєкт:

"Завдяки діям наших Збройних Сил, випуск першої воєнної марки "Російський військовий корабель" став не лише пророчим, а й вибуховим. Але він став таким ще й завдяки тому, що 8 тисяч людей проголосували за дизайн, який сьогодні відомий у всьому світі. Тому ми вирішили запитати у вас, яка саме марка має бути наступною воєнною маркою України".

Варто зазначити, що це буде вже третя воєнна марка від "Укрпошти". Першу під назвою "Російський військовий корабель" випустили 12 квітня тиражем 1 мільйон штук. Як заявив Ігор Смілянський, всього за тиждень вдалося продати понад 700 тисяч екземплярів, але більше їх не друкуватимуть.

Писали також, що "Укрпошта" продала на аукціоні марку про "Російський військовий корабель" за 5 млн гривень. Як стверджує Держпідприємство, отримані гроші відправили на підтримку ЗСУ.

26 квітня "Укрпошта" представила другу марку під назвою "Українська мрія". Вона містить ілюстрацію 11-річної дівчинки Софії Кравчук із Волинської області, яка зобразила український літак Ан-225, знищений на аеродромі в Гостомелі на початку вторгнення. Ескіз ще до війни презентували на конкурсі "Що для мене Україна".