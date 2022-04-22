"Укрпошта" продала на аукціоні марку про "Російський військовий корабель" за 5 млн гривень (фото)

Виручені з продажу гроші, як стверджують у держкомпанії, будуть перераховані на потреби українських воїнів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В Україні на благодійному аукціоні було продано тематичну марку "Укрпошти", присвячену битві українських військовослужбовців із окупантами на острові Зміїний. Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Тематична марка "Російський військовий корабель…" була продана на аукціоні за 5 мільйонів гривень.

Як наголосили в "Укрпошті", виручені кошти будуть перераховані на потреби Збройних Сил України. Пресслужба компанії також зазначила, що саме завдяки подвигам української армії на фронті тематична марка "Російський військовий корабель…" стала такою популярною в суспільстві та поповнила бюджет військових на кілька мільйонів.

"Дякую учасникам аукціону й особливо переможцю, який боровся за комплект із автографом до останнього. Ці зусилля були не марними", — додали в "Укрпошті", коментуючи результати благодійного аукціону.

[ + – ] Тематична марка "Російський військовий корабель..." була продана за 5 млн грн на аукціоні

Нагадаємо, 29 березня головний офіс "Укрпошти" в Києві відновив роботу в умовах повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Першого дня роботи державна компанія анонсувала випуск тематичної марки "Російський військовий корабель…", яка присвячена битві за острів Зміїний.

18 квітня "Укрпошта" повідомила, що за кілька днів було розпродано 500 тисяч марок "Російський військовий корабель…". Деякі покупці стали продавати тематичні екземпляри за спекулятивними цінами.

22 квітня "Укрпошта" повідомила про DDos-атаку на онлайн-магазин, на якому всі охочі могли придбати тематичну марку "Російський військовий корабель…".