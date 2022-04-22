"Укрпочта" продала на аукционе марку про "Русский военный корабль" за 5 млн гривен (фото)

Вырученные с продажи деньги, как утверждают в госкомпании, будут перечислены на нужды украинских воинов.

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В Украине на благотворительном аукционе была продана тематическая марка "Укрпочты", которая посвящена битве украинских военнослужащих с оккупантами на острове Змеиный. Об этом информирует пресс-служба госкомпании.

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Тематическая марка "Русский военный корабль…" была продана на аукционе за 5 миллионов гривен.

Как подчеркнули в "Укрпочте", вырученные средства будут перечислены на нужды Вооруженны сил Украины. Пресс-служба компании также отметила, что именно благодаря подвигам украинской армии на фронте тематическая марка "Русский военный корабль…" стала такой популярной в обществе и пополнила бюджет военных на несколько миллионов.

"Благодарим участников аукциона и особенно победителя, который боролся за комплект с автографом до последнего. Эти усилия были не напрасны", — добавили в "Укрпочте", комментируя результаты благотворительного аукциона.

[ + – ] Тематическая марка "Русский военный корабль..." была продана за 5 млн на аукционе

Напомним, 29 марта главный офис "Укрпочты" в Киеве возобновил работу в условиях полномасштабного вторжения ВС РФ. В первый день работы государственная компания анонсировала выпуск тематической марки "Русский военный корабль…", которая посвящена битве за остров Змеиный.

18 апреля "Укрпочта" сообщила, что за несколько дней были распроданы 500 тысяч марок "Русский военный корабль…". Некоторые покупатели стали продавать тематические экземпляры по спекулятивным ценам.

22 апреля "Укрпочта" сообщила о DDos-атаке на онлайн-магазин, на котором все желающие могли приобрести тематическую марку "Русский военный корабль…".