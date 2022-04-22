Онлайн-магазин "Укрпочты", где продается марка с кораблем, не работает из-за DDos-атаки

Однако в "Укрпочте" успокаивают, что марка, ставшая хитом продаж, еще есть в наличии. Сегодня также обещают презентовать новую работу.

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Онлайн-магазин "Укрпочты", где продается ставшая хитом марка "Русский военный корабль иди на…", не работает из-за DDos-атаки. Об этом пишет гендиректор госпредприятия Игорь Смелянский.

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Однако, по его словам, марки для интернет-магазина все еще есть в наличии.

"Мы действительно делаем все, вместе с интернет-провайдерами, чтобы возобновить и работу онлайн-магазина, и других систем "Укрпочты", которые также временно не работают", — уточнил Смелянский.

Также гендиректор "Укрпочты" анонсировал презентацию сегодня новой марки тиражом в 5 млн экземпляров. Она "включит в себя и нынешнюю марку", написал Смелянский, но не уточнил, что именно это значит. "Если действительно есть желание иметь эту часть истории — у вас будет такая возможность", — добавил он.

Следующую информацию Смелянский пообещал опубликовать в 17.00.

Марку "Русский военный корабль иди на…" "Укрпочта" выпустила 12 апреля 1-миллионным тиражом. Она сразу же стала сверхпопулярной, а к отделениям почты выстраивались многочасовые очереди. Некоторые владельцы марки сразу же стали продавать ее по спекулятивным ценам. Так, на площадке Ebay появились конверты с марками за $1000.

За одну неделю было продано около 700 тыс. экземпляров. После этого Смелянский заявил, что нового тиража популярной марки не будет. Остатки экземпляров желающие пытаются купить через онлайн-магазин, но с этим тоже возникли проблемы.

Напомним, 12 марта в "Укрпочте" провели конкурс на лучший эскиз по мотивам фразы с российским кораблем. В конкурсе победил эскиз, на котором изображен украинский военный, показывающий средний палец в направлении вражеского морского судна.

Ранее Фокус писал о том, что российский крейсер "Москва" утонул при буксировке.