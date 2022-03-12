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Украина Российско-украинская война

"Укрпочта" выпустит марки про "русский военный корабль" (фото)

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Фото: Укрпочта | "Укрпочта" выпустит марки, посвященные российско-украинской войне

В конкурсе победил эскиз, на котором изображен украинский солдат, показывающий средний палец в направлении судна противника.

Почтовый оператор "Укрпочта" провела конкурс на лучший эскиз марки по мотивом фразы "Русский военный корабль, иди на*уй", сказанной украинским пограничником на острове Змеиный в ответ на требование российских войск сложить оружие. Вскоре компания отправит марки в печать. Об этом говорится в посте "Укрпочты".

Первое место в конкурсе занял эскиз №3 украинского художника Бориса Гроха. На нем изображен украинский солдат на побережье острова, показывающий средний палец военному кораблю.

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Эскиз-победитель, автор Борис Грох
Фото: Укрпочта

В "Укрпочте" сообщили, что получили почти 500 писем с идеями для новой марки. Компания изначально выбрала 20 лучших идей, из числа которых путем голосования пользователей Facebook был определен победитель.

"Остается завершить организационные вопросы и передать эскиз в печать. Так что не будем терять времени! Приступаем к работе, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно", — говорится в сообщении почтового оператора.

Напомним, 24 февраля российский военный корабль подошел к о. Змеиный в акватории Черного моря и предложил украинским пограничникам сдаться "во избежание кровопролития". В ответ на это украинский пограничник заявил противнику "Русский военный корабль, иди на*уй".

По данным Военно-морских сил Украины защитники острова Змеиный были взяты в плен.

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