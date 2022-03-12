"Укрпошта" випустить марки про "російський військовий корабель" (фото)

У конкурсі переміг ескіз, на якому зображено українського солдата, що показує середній палець у напрямку судна супротивника.

Поштовий оператор "Укрпошта" провела конкурс на найкращий ескіз марки за мотивом фрази "Російський військовий корабель, йди на*уй", сказаною українським прикордонником на острові Зміїний у відповідь на вимогу російських військ скласти зброю. Незабаром компанія надішле марки до друку. Про це йдеться у посту "Укрпошти".

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Перше місце у конкурсі посів ескіз №3 українського художника Бориса Гроха. На ньому зображено українського солдата на узбережжі острова, що показує середній палець військовому кораблю.

[ + – ] Ескіз-переможець, автор Борис Грох Фото: Укрпошта

В "Укрпошті" повідомили, що отримали майже 500 листів із ідеями для нової марки. Компанія спочатку обрала 20 найкращих ідей, серед яких шляхом голосування користувачів Facebook було визначено переможця.

"Залишається завершити організаційні питання та передати ескіз до друку. Так що не будемо втрачати часу! Приступаємо до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою та відправили тому, кому потрібно", — йдеться у повідомленні поштового оператора.

Нагадаємо, 24 лютого російський військовий корабель підійшов до о. Зміїний в акваторії Чорного моря і запропонував українським прикордонникам здатися "щоб уникнути кровопролиття". У відповідь на це український прикордонник заявив противнику "Російський військовий корабель, йди на*уй".

За даними Військово-морських сил України , захисники острова Зміїний були взяті в полон.

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