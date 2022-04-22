Онлайн-магазин "Укрпошти", де продається марка з кораблем, не працює через DDos-атаку

Проте в "Укрпошті" заспокоюють, що марка, яка стала хітом продажу, є ще в наявності. Сьогодні також обіцяють презентувати нову роботу.

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Онлайн-магазин "Укрпошти", де продається марка, "Російський військовий корабель іди на…", яка стала хітом, не працює через DDos-атаки. Про це пише гендиректор держпідприємства Ігор Смілянський.

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Проте, за його словами, марки для інтернет-магазину все ще є.

"Ми справді робимо все разом з інтернет-провайдерами, щоб відновити і роботу онлайн-магазину, й інших систем "Укрпошти", які також тимчасово не працюють", — уточнив Смілянський.

Також гендиректор "Укрпошти" анонсував презентацію сьогодні нової марки тиражем 5 млн екземплярів. Вона "врахує і нинішню марку", написав Смілянський, але не уточнив, що саме це означає. "Якщо дійсно є бажання мати цю частину історії, у вас буде така можливість", — додав він.

Наступну інформацію Смілянський пообіцяв опублікувати о 17:00.

Марку "Російський військовий корабель іди на…" "Укрпошта" випустила 12 квітня 1-мільйонним тиражем. Вона відразу ж стала надпопулярною, а до відділень пошти вишиковувалися багатогодинні черги. Деякі власники марки відразу ж почали продавати її за спекулятивними цінами. Так, на майданчику Ebay з'явилися конверти із марками за $1 000.

За один тиждень було продано майже 700 тис. екземплярів. Після цього Смілянський заявив, що нового тиражу популярної марки не буде. Залишки екземплярів охочі намагаються купити через онлайн-магазин, але з цим також виникли проблеми.

Нагадаємо, 12 березня в "Укрпошті" провели конкурс на найкращий ескіз за мотивами фрази з російським кораблем. У конкурсі переміг ескіз, на якому зображений український військовий, який показує середній палець у напрямку ворожого морського судна.

Раніше Фокус писав про те, що російський крейсер "Москва" потонув під час буксирування.