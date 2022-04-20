Нового тиражу марки "Російський військовий корабель іди на…" не буде, — Смілянський

За словами голови "Укрпошти" Ігоря Смілянського, додаткового тиражу марки не передбачається, але серію з кораблем продовжать найближчим часом.

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12 квітня акціонерне товариство "Укрпошта" презентувала та випустила 1-мільйонний тираж марки "Російський військовий корабель іди на…". Марка моментально стала хітом, і до відділення пошти на Майдані вишиковувалися черги. За минулий тиждень було продано близько 700 тис. екземплярів. Однак відсьогодні марка у відділеннях Укрпошти більше не продаватиметься. Про це у своєму telegram-каналі повідомив генеральний директор держпідприємства Ігор Смілянський.

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"Будь ласка, не треба займати черги", — звернувся він до клієнтів.

Єдиним винятком стане відділення Укрпошти на Майдані, там сьогодні з 13:00 марки зможуть купити ті 1,5 тис. людей, хто не зміг цього зробити вчора та записався в список.

[ + – ] Черга за маркою у відділення на Майдані в Києві

Ще 100 тис. екземплярів із 21 квітня реалізовуватимуться через інтернет-магазин "Укрпошти". Насамперед марки продадуть тим клієнтам, хто вже зробив замовлення, з 22 квітня купити її зможуть усі охочі в Україні та за межами країни. В інтернет-магазині за один раз можна купити 2 аркуші марок.

Смілянський також уточнив, що додатковий тираж саме цієї марки не друкуватиметься. Проте "Укрпошта" готує продовження серії з "російським кораблем". "Чекайте на повідомлення на початку наступного тижня, як тільки ми підпишемо всі технічні моменти", — проанонсував гендиректор.

За словами Смілянського, залишок тиражу марки "Російський військовий корабель іди на…" використовують як сувеніри для офіційних делегацій, частину екземплярів передадуть музейним фондам.

Як повідомлялося раніше, деякі власники марки вже продають її за спекулятивними цінами. На майданчику Ebay вже з'явилися конверти із марками за $1000.

18 лютого Генштаб ЗСУ обурився щодо планів "Укрпошти" випустити поштову марку 23 лютого.