Нового тиража марки "Русский военный корабль иди на…" не будет, — Смелянский

По словам главы Укрпочты Игоря Смелянского, дополнительного тиража марки не предвидится, но серию с кораблем продолжат в ближайшее время.

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12 апреля акционерное общество "Укрпошта" презентовала и выпустила 1-миллионный тираж марки "Русский военный корабль иди на…". Марка моментально стала хитом, и к отделению почты на Майдане выстраивались очереди. За прошедшую неделю было продано около 700 тыс. экземпляров. Однако с сегодняшнего дня марка в отделениях Укрпочты больше продаваться не будет. Об этом в своем telegram-канале сообщил генеральный директор госпредприятия Игорь Смелянский.

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"Пожалуйста, не надо занимать очереди", — обратился он к клиентам.

Единственным исключением станет отделение Укрпочты на Майдане в Киеве, там сегодня с 13.00 марки смогут купить те 1,5 тыс. людей, кто не смог этого сделать вчера и записался в список.

[ + – ] Очередь за маркой в отделение на Майдане в Киеве

Еще 100 тыс. экземпляров с 21 апреля будут реализовываться через интернет-магазин Укрпочты. В первую очередь марки продадут тем клиентам, кто уже сделал заказ, с 22 апреля купить ее сможет любой желающий в Украине и за пределами страны. В интернет-магазине за один раз можно купить 2 листа марок.

Смилянский также уточнил, что дополнительный тираж именно этой марки печататься не будет. Однако Укрпочта готовит продолжение серии с "русским кораблем". "Ожидайте на сообщения в начале следующей недели, как только мы подпишем все технические моменты", — проанонсировал гендиректор.

По словам Смилянского, остаток тиража марки "Русский военный корабль иди на…" используют в качестве сувениров для официальных делегаций, часть экземпляров передадут музейным фондам.

Как сообщалось ранее, некоторые владельцы марки уже продают ее по спекулятивным ценам. На площадке Ebay уже появились конверты с марками за $1000.

18 февраля Генштаб ВСУ возмутился по поводу планов Укрпочты выпустить почтовую марку 23 февраля.