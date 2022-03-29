"Готовимся к победе": главный офис "Укрпочты" в Киеве возобновил работу (фото)

По словам главы компании, вскоре будет запущена марка с российским кораблем, которому была адресована легендарная фраза.

Главпочтамт в Киеве возобновил свою работу впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В здание уже пускают первых клиентов. Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

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"А у нас сегодня крутая новость. Мы готовимся к победе, поэтому сегодня впервые с начала войны, конечно, со всеми мерами безопасности, Укрпочта открыла двери нашего Главпочтамта в Киеве на Крещатик, 22", — написал он.

По словам Смелянского, в главном офисе уже приняли первых клиентов, однако их пока что не много. Также он анонсировал, что скоро будет запущена марка с кораблем, намекая на российское судно, которому украинские защитники острова Змеиный адресовали уже легендарную фразу "Русский военный корабль, иди на*уй" на требования российских войск сложить оружие.

Напомним, 12 марта в "Украпочте" провели конкурс на лучший эскиз по мотивам фразы с российским кораблем. В конкурсе победил эскиз, на котором изображен украинский военный, показывающий средний палец в направлении вражеского морского судна.